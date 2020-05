Christopher Nolan è uno dei registi più discussi degli ultimi 20 anni. Amato o odiato riesce a rendere ogni lancio di film un vero e proprio evento, anche Tenet non è da meno. Non sapevamo quasi nulla della misteriosa trama del nuovo film del regista britannico, ma da stanotte con l’uscita del primo full trailer possiamo dire di saperne qualcosa in più.

Il trailer di Tenet ci spiega subito che il film non parlerà di viaggi del tempo, ma come dice il protagonista John David Washington bensì dell’inversione. Un concetto affascinante, reso chiaro dalle immagini che scorrono nella clip promozionale. Christopher Nolan si mostra un vero e proprio maestro della messa in scena, con delle scene davvero sensazionali nel trailer.

Tenet dopo l’esperienza di Dunkirk segna il ritorno di Nolan alla fantascienza, ma in questo caso unisce anche lo spionaggio perché i protagonisti devono raccogliere informazioni e lottare per evitare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Quel che non viene svelato fino in fondo è chi o cosa sia Tenet, definita come una parola da usare con attenzione. Quasi come se fosse la parola d’ordine per scatenare qualcosa. Un film che probabilmente ai fan del cineasta in alcune scene ricorda Inception, una delle sue opere più discusse.

Realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, e girato in sette diversi paesi, Tenet vede un cast stellare composto da John David Washington al fianco del nuovo Batman Robert Pattinson. Insieme a loro ci sono anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con l’ormai attore feticcio Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è sicuramente il film più atteso dell’anno, fosse solo per l’alone di mistero attorno all’opera. Negli Stati Uniti la data di uscita nei cinema rimane confermata al 17 luglio prossimo, ma bisognerà vedere quando riapriranno i cinema. In Italia non sappiamo ancora quando Warner distribuirà la pellicola, in un primo momento era stata indicata la data del 18 settembre ma ora alla fine del trailer compare semplicemente il messaggio “prossimamente al cinema”.