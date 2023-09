@tiscrivoquandoarrivo e il fascino dell’isola nella creazione di un contenuto

Si può sentire il profumo di un’isola come l’Elba in un contenuto digitale? Non necessariamente con un video prodotto sulle spiagge e tra le stradine di questo splendido patrimonio territoriale italiano, ma attraverso l’individuazione di una cifra stilistica. I travel creator che vengono da una realtà isolana si riconoscono subito e Veronica Avellino, autrice del progetto @tiscrivoquandoarrivo, fa parte di questa cerchia ristretta e selezionata. Da giovanissima ha iniziato a lavorare come commessa in una gastronomia dell’isola d’Elba: il primo lavoro e il primo approccio all’indipendenza. Proprio questa primissima attività, si può dire, aveva in embrione il futuro dedicato ai viaggi: grazie ai risparmi messi da parte, Veronica Avellino ha potuto riempire il salvadanaio e destinarne una parte ai suoi giri per l’Italia e per l’Europa.

tiscrivoquandoarrivo, il progetto social di Veronica Avellino

Un account, il suo, nato nel 2021, all’indomani del lungo periodo di stop causato dalla pandemia. Ora, tiscrivoquandoarrivo è una vera e propria realtà, che si fonda su una community – su Instagram – da oltre 20mila followers. Veronica Avellino cerca e trova ispirazione nelle cose semplici. È cresciuta in una famiglia che si vuole bene e si rispetta e che le ha subito trasmesso la cultura del viaggio: aveva solo 10 mesi quando ha affrontato il suo primo viaggio. Per questo motivo, si è trovata immersa in stili di vita completamente diversi dai suoi sin da piccolissima, ha conosciuto sapori che a casa sua non si trovavano, ha visto luoghi che sembravano uscire da libri. Anche questo, ovviamente, ha contribuito ad alimentare la fiamma, quel fuoco sacro che non la tiene mai ferma e che la porta a viaggiare e a raccontare i suoi percorsi.

Non sempre è stato semplice. Veronica Avellino, che ha sempre sognato diventare una scrittrice, sembra avere una romantica attrazione per la carta stampata. I social, attuale veicolo della sua comunicazione, a volte possono spaventare. Come quando, ad esempio, ha visto i numeri dei suoi profili crescere a dismisura, giorno dopo giorno. Quasi ha avuto la tentazione di mollare la presa e di uscire da questa realtà virtuale che, ormai, frequentava sempre più assiduamente.

Poi, però, i social network sono stati anche il veicolo attraverso il quale farsi conoscere da realtà importanti nel mondo del travel. Per avviare quelle collaborazioni che hanno dato una vera e propria svolta professionale al suo progetto. Tra queste, sicuramente quella con l’ente del turismo di Malta, la prima concreta occasione di poter lavorare davvero creando contenuti mirati. Pazienza se, tra uno storytelling di un viaggio e l’altro, a volte ci si imbatte in haters fastidiosi e invidiosi. Veronica Avellino usa con loro la tattica più indicata: rispondere con gentilezza, con una sorta di sorriso virtuale. Anche questo fa parte del bagaglio di esperienze che una content creator deve avere per poter formare e informare una community sempre attenta al viaggio low cost, sempre curiosa di conoscere trucchi per poter viaggiare il più possibile senza spendere una fortuna. @tiscrivoquandoarrivo è questo e molto altro. Dall’isola d’Elba alle mete da sogno, è una linea continua fatta di originalità e fantasia.