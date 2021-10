C’è un giustiziere su Tiktok che dice al tuo capo se non ti vuoi vaccinare

Su TikTok c'è un profilo che denuncia i colleghi no vax ai loro datori di lavoro e alle autorità e per questo la sua presenza non è molto gradita

Nel web c’è un tiktoker che denuncia i no vax direttamente ai loro datori di lavoro e alle autorità competenti. L’account del tiktoker – @thatdaneshguy – ha 547,5 mila followers e al momento ha raccolto molto consenso, ma anche parecchi haters: uno in particolare di nome Jody Pandleton, che si descrive come patriota e che si vanta dei suoi metodi poco ortodossi per soddisfare le linee guida per la sicurezza richieste dalle aziende.

Il tiktoker che denuncia i no vax, ma che raccoglie haters

L’hater numero uno del terminator @thatdaneshguy è un certo Pandleton che, in opposizione alla normativa richiesta alle aziende con più di 100 dipendenti di avere una forza lavoro completamente vaccinata, ha deciso di mantenere tutti i 138 dipendenti dei suoi ristoranti, anche se questi non erano vaccinati. Anzi, ha proprio assunto la condotta opposta e – come riporta Inputmag, ha detto di aver licenziato «ogni ca*** di dipendente vaccinato», per un totale di 46 persone.

Il video di Pandleton è stato ripreso dal tiktoker Danesh, che ha fatto qualche indagine sui social media e ha esposto pubblicamente i ristoranti della Carolina del Sud di proprietà dell’uomo, la catena Paparoni’s e un ristorante chiamato Countryside BBQ. Come risultato, i ristoranti sono stati bombardati con telefonate di odio e recensioni negative. Entro la fine del giorno successivo, Pendleton – che Danesh ha soprannominato «Covid Goblin» – ha annunciato in un nuovo video che era stato «terminato» (come se Danesh fosse un vero terminator). All’appellativo però il tiktoker ha reagito con gioia.

Successivamente però è stato rivelato che, in realtà, Pendleton non possedeva i ristoranti in questione – era un manager di distretto – e che nessun dipendente vaccinato era stato effettivamente licenziato. I ristoranti sono in realtà di proprietà di un uomo di nome Michael Brown, che ora sta affrontando minacce e molestie per un video di cui non ha colpa. L’odio a quel punto, come un boomerang, è tornato indietro a Danesh, a cui molte persone hanno pubblicamente augurato terribili sventure. Il tiktoker ha riconosciuto di non aver capito bene la storia, ma non viene meno alla sua missione: cambiare le menti dei no vax d’America e degli esitanti ai vaccini. Ad esempio, uno dei suoi video in cui Danesh dice di aver denunciato una donna all’FBI per una falsa carta dei vaccini, è stato visto più di 17 milioni di volte.

Che la sua missione sia giusta o sbagliata non sta a noi stabilirlo, di certo possiamo notare che non è molto furbo rendere pubblica la propria scelta di non sottoporsi alla vaccinazione quando questa riguarda un momento storico in cui il vaccino si sta dimostrando l’unica strada percorribile e sicura per uscire dalla pandemia.