Sulle chat di Telegram iniziano a comparire gli iban dei no-green pass per trasformare i gruppi «in movimenti»

È arrivato il tempo in cui, agli animatori dei movimenti no-green pass e no-vax su Telegram, la chat online non basta più. Ci vuole una maggiore visibilità mediatica e una maggiore organizzazione sul territorio. Ecco perché, su alcuni canali Telegram, si stanno diffondendo gli appelli – con tanto di IBAN dei leader di questi gruppi che si definiscono «pacifici, apolitici e apartitici» – a donare, affinché si possa dare alle proteste una cornice più formale all’interno di un movimento.

IBAN movimento no-green pass, nelle chat si passa a chiedere fondi

Su un gruppo molto seguito di manifestanti contro il green pass (NO Green pass – Adesso Basta – Movimento Italiano), con quasi 30mila iscritti, è stato pubblicato un messaggio con tanto di codice IBAN di Z.M., riconosciuto come fondatore dello stesso gruppo di protesta.

«Ci ha sempre messo la faccia, il cuore e l’anima, ha fatto veramente sempre tutto ciò che poteva, e lo ha fatto per tutti.

Mettendosi sempre in prima persona, si è preso multe, denunce, un daspo – si legge nel messaggio in cui si parla del leader di questo gruppo che ambisce a diventare un movimento -. Non ha mai chiesto nulla a nessuno, ha sempre fatto da solo, lui per tutti. Alla luce di quanto sta accadendo però, ci siamo resi conto che è necessario ufficializzare la cosa e diventare un movimento vero e proprio o almeno un qualcosa che abbia basi solide o possa dare aiuti sempre più concreti, come richiesto spesso anche da molti di voi».

La scelta – che è assolutamente libera – è stata fatta perché, all’interno dell’intera galassia no-green pass, pare ci siano soggetti che vogliono trasformare «una cosa così bella e pulita, in caos o voti». Per questo, si richiede una donazione volontaria e si inseriscono gli estremi per effettuarla.