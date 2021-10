Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su TikTok (e con la musica dei Maneskin)

Non è la prima e non sarà l’ultima. Marine Le Pen è sbarcata – con moltissimo ritardo rispetto ai competitor-alleati italiani (a.k.a. Salvini e Meloni)- anche sul TikTok. La leader del Rassemblement National sta registrato una forte battuta d’arresto nei sondaggi interni (anche nei confronti dell’avversario di estrema destra, Eric Zemmour, in vista delle elezioni presidenziali francesi della prossima primavera. Per questo motivo sta tentando in tutti i modi (ovviamente leciti) di creare una nuova base di voti per il presente e per il futuro. E lo ha fatto iscrivendosi alla piattaforma social più amata dalla Gen Z.

Due video publicati in due giorni. Nella sua prima comparsata su TikTok, la leader del partito della destra francese si presenta.

“Ciao a tutti, sono Marine Le Pen! Ora puoi trovarmi su TikTok. A presto!”, recita il primo post pubblicato dalla leader del Rassemblement National. E lo fa apparendo in una posa molto classica, molto poco in linea con le tendenze della piattaforma, seduta davanti alla telecamera e davanti a una pianta. Un’apparizione caustica che, però, è stata vista oltre 3,2 milioni di volte. Ma il capolavoro assoluto arriva con il secondo post.

Marine Le Pen sbarca su TikTok con la musica dei Maneskin

La svolta giovane, infatti, arriva con il secondo video condiviso da Marine Le Pen sul proprio profilo TikTok.

Perché i giovani amano i . Anche i francesi, nonostante la “rosicata” per la vittoria della band di Damiano David all’ultimo Eurovision Contest. Almeno, a differenza di Matteo Salvini, la leader della destra francese non propone assurdi balletti, ma si limita a mostrare un “riassunto video” della sua visita al “Summint Farming” in compagnia di molti giovani. Tutto sulle note del Maneskin.

