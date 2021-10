L’indagine sulle gocce che fanno cambiare il colore degli occhi su TikTok

Su TikTok si sta diffondendo una pubblicità che permetterebbe di cambiare il colore degli occhi con delle gocce. Secondo questo fantomatico prodotto, se i tuoi occhi sono neri o marroni, con queste gocce miracolose potrebbero diventare verdi o azzurri. Qualcosa però non torna all’associazione Federconsumatori di Parma, che ha voluto indagare sulla pubblicità.

LEGGI ANCHE > Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su TikTok (e con la musica dei Maneskin)

TikTok e le gocce per cambiare colore degli occhi

Secondo quanto riportato in un articolo di Repubblica, queste gocce cambia-colore vengono mostrate all’interno di una pubblicità che mostra una ragazza incuriosita dalle gocce, la cui marca è CrystalDrops, e da tre dottoresse che osservano gli occhi tramite stetoscopio, proprio a trasmettere a chi guarda il video un’idea di professionalità, serietà e competenza del marchio. Le immagini hanno spinto l’Autorità Antitrust italiana a sospettare che si tratti di pubblicità occulta. Ma per quale motivo? Se si prova ad andare sul sito ufficiale del marchio, quest’ultimo garantisce che le gocce sono prodotte negli Stati Uniti, in ambienti sterili e con prodotti naturali.

Gli utenti possono acquistare il prodotto alla modica cifra di 69,99 dollari, ma ce ne sono delle altre anche a 139,99: tutto dipende dal colore desiderato. L’Antitrust italiana sospetta che TikTok contenga un video pubblicitario senza avvertire i navigatori; che l’immagine delle dottoresse sia stata finalizzata a ingannare gli utenti facendo loro pensare alle gocce come ad un dispositivo medico; che tali gocce potrebbero essere utilizzate senza la minima consultazione di un medico. In questa vicenda sono tante i punti non propriamente chiari: il sito ufficiale risulta registrato in Cina, ma all’intento non c’è nessun riferimento al Paese orientale (tra l’altro Paese-madre di TikTok).

Come già detto, il sito ammette la produzione negli Stati Uniti, ma un account Facebook del produttore parla invece di Inghilterra. Questi ed altri motivi hanno spinto la richiesta dell’Antitrust al produttore delle gocce cambio-colore, che dovrà inviare entro trenta giorni una serie di informazioni. Il mancato invio potrebbe comportare una sanzione fino a 20 mila euro, l’invio di informazioni false invece 40 mila euro.

Nel frattempo, l’invito è quello di riflettere su cosa spinga i giovani ad interessarsi sul cambio di colore dei propri occhi. Forse il problema va rintracciato nelle conseguenze dei social media sulla psiche di chi li utilizza, più che su chi propone loro dei prodotti speculando sulle fragilità e debolezze altrui.