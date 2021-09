TikTok non si ferma più: raggiunto 1 miliardo di utenti attivi mensili

TikTok fa parlare di sé ogni giorno che passa: per le novità che introduce, per i trend che si diffondono al suo interno, per le live, le mode, per quei talenti che nascono e si sviluppano proprio lì. Dove ogni giorno moltissimi utenti trascorrono gran parte del loro tempo con il loro smartphone. Ma quanti sono gli utenti attivi di TikTok? Oggi hanno raggiunto il miliardo.

TikTok e il miliardo di utenti attivi

Secondo quanto riportato da Reuters, TikTok ha raggiunto 1 miliardo di utenti attivi mensili a livello globale la scorsa estate, anche se la società ha dichiarato che il picco è stato raggiunto nel mese di luglio dello scorso anno, quando il numero di iscritti è aumentato del 45%. Quali sono i Paesi maggiormente coinvolti da questo social network? Gli Stati Uniti, l’Europa, il Brasile e il sud-est asiatico sono per TikTok i più grandi mercati per la fruizione e creazione dei video brevi, elemento caratteristico del medium.

Più precisamente, TikTok ha assistito ad una crescita vertiginosa del numero di utenti in tutto il mondo negli ultimi anni, nonostante il controllo normativo che sta affrontando negli Stati Uniti e in altre regioni. Ad esempio, in Cina – Paese d’origine di TikTok – le restrizioni nei confronti dei social network sono sempre più marcate. Lo Stato cinese sta controllando sempre di più la vita dei giovani, a suo avviso troppo distaccati e lontani dalla rigida forma mentis del Paese.

Qualche tempo fa, a gennaio del 2018, la società aveva dichiarato i suoi circa 55 milioni di utenti globali, numero che è vertiginosamente salito a più di 271 milioni al dicembre 2018, poi di 508 milioni al dicembre 2019, e, infine, di 689 milioni nel luglio 2021. Oggi TikTok annuncia di aver ufficialmente raggiunto 1 miliardo di utenti attivi globali, a fronte dei 2,9 miliardi di Facebook. Con la differenza però che il social network di Zuckerberg è nato nel 2004; TikTok, invece, nel 2016. Di questo passo, quanti utenti raggiungerà il secondo quando avrà raggiunto i suoi primi 17 anni di età?