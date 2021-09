Matteo Enrico mette in luce su TikTok il sottile confine tra il vero e il fake del web

Matteo Enrico è un creator e su TikTok conta oltre 1 milione di followers. A differenza di tanti altri, però, il giovane di Luino – in provincia di Varese – ha un progetto, un’idea che nessuno prima di lui aveva avuto. Nei suoi video, Matteo mette in luce la veridicità dei video che circolano sul web ogni giorno e che – il più delle volte – puzzano un po’ di fake.

Matteo Enrico: il creator del vero o fake

Avremmo potuto intervistare Matteo in un normale contesto con delle normali domande. E invece, abbiamo scelto di adeguarci a lui e al suo format e quindi, cinque domande e due sole possibilità di risposta: vero o fake. Gli chiediamo subito se quando ha pubblicato il primo video su TikTok, sperava diventasse virale. Matteo risponde che è vero, perché ogni video che pubblica spera lo diventi.

Poi, siamo passati alla classica domanda da curiosoni, quella che può porsi chi lo segue ormai da tempo e ha imparato a conoscere il suo impegno dietro ogni contenuto. Alla domanda «Costa tanto in termini economici smentire un video fake?», il creator di TikTok Matteo Enrico risponde che è vero, perché molte volte capita di andare in un negozio per comprare il materiale necessario alla realizzazione del video. Ma il creator all’università è bravo quanto su TikTok? E poi, pensa davvero che tutti i suoi seguaci credano ai video che circolano sul web e palesemente fake? A Giornalettismo Matteo ha risposto a queste ed altre domande. È stato divertente per noi ascoltare le risposte? Vero.