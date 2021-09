Come la GenZ usa TikTok e Instagram per avere consulenze finanziarie

Negli ultimi tempi e sempre di più i giovani si stanno rivolgendo alle criptovalute, come il bitcoin, per avere un’opportunità di fare soldi in modo veloce e semplice, e imparano su TikTok e Instagram.

LEGGI ANCHE > Millennials e gen Z danno più valore a come si appare online che di persona

La Gen Z e i nuovi investimenti

Come stanno navigando i giovani della Gen Z in queste nuove scelte di investimento? Jessica Menton, giornalista di finanza personale e mercati di Usa Today News, ne ha parlato con la conduttrice Claire Thornton, discutendo sui fattori sociali ed economici che stanno influenzando i giovani investitori durante l’attuale rimbalzo finanziario degli Stati Uniti. Dal loro dialogo è emerso che i giovani si stanno rivolgendo alle criptovalute e ad altri investimenti meno tradizionali perché possono essere un’opportunità per fare più soldi velocemente. A tanta velocità corrisponde però un altrettanto elevato rischio, dal momento che i giovani traggono le loro informazioni su TikTok o Instagram. È lì che i Gen Z cercano consigli finanziari, è lì che tutto è alla portata di tutti.

A cosa bisognerebbe stare attenti? Il rischio è quello che questi giovani investitori finiscano per avere dei debiti molto salati e, secondo l’esperta Jessica Menton il rischio aumenta quando i protagonisti fanno parte di categorie discriminate: i giovani afroamericani, le donne, le persone della comunità LGBTQ. Secondo alcuni professionisti della finanza, le comunità emarginate tendono a preoccuparsi di perdere denaro perché hanno sperimentato particolari pregiudizi e trattamenti ingiusti.

TikTok e il bitcoin: imparare nei social media

Ma dove si possono comprare e scambiare criptovalute? Le criptovalute sono create e scambiate su una rete di computer decentralizzata e ovviamente hanno un potere attrattivo per gli investitori più giovani. Talvolta, racconta l’esperta a Usa Today News, alcuni di questi investitori, non hanno ancora ottenuto il diploma e, nel tentativo di scambiare criptovalute, chiedono ai loro genitori di aprire dei conti per cercare di aiutarli a scambiarle.

Molti americani si stanno affidando ai social media per consigli finanziari e di investimento, come TikTok e Instagram. Questi consigli a volte possono essere davvero utili, poiché alcuni contenuti riguardano non solo gli investimenti, ma anche pillole su come cercare di pagare un debito o capire come fare per ottenere un mutuo. Al momento, le persone sono davvero curiose di sapere come funzioni il mondo finanziario, che sembra così tanto un tabù. Una nebbia che impedisce di guardare con nitidezza. Se ne parla sempre poco e questo impedisce ai giovani della Gen Z – e anche ai Millennials – di avere consapevolezza del proprio denaro e delle potenzialità ad esso correlate. In risposta a quest’esigenza di sapere, i social media sono il luogo giusto in cui imparare. Alcuni utenti, talvolta laureati in questo settore, aprono dei profili su TikTok o su Instagram in cui spiegano – con un linguaggio semplice – cosa sia il bitcoin, come si investe online, quali sono i rischi.