TikTok avrà un hub in-app di informazioni sulla musica commerciale

Il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato poco fa che TikTok ha lanciato una nuova newsletter che tratterà di musica commerciale. Nel tweet, Navarra precisa: «Non si tratta di una vera e propria newsletter ma di un hub di informazioni in-app». Nella notifica, che è arrivata agli account business, si legge che lo scopo è quello di restare informati sugli ultimi trend musicali che si possono utilizzare gratuitamente: «Vi terremo informati sulle canzoni e gli artisti di tendenza presenti nella libreria di musica commerciale con raccomandazioni su canzoni, artisti e playlist che potrete consultare direttamente dall’app».

Come appare l’hub musicale in-app di TikTok

Matt Navarra ha pubblicato anche alcuni screen di come appare la newsletter di musica commerciale di TikTok, disponibile in-app. Al momento non ci sono annunci da parte di TikTok, dunque potrebbe trattarsi di una sorta di test della nuova funzionalità su un gruppo di account selezionati.

Perché la decisione di TikTok di lanciare una newsletter di musica commerciale?

La decisione di TikTok di creare un hub di musica commerciale sembra essere in linea con le origini del social network cinese di proprietà di ByteDance, nato con il nome di musical.ly e diventato TikTok nel 2018. Inizialmente, gli utenti potevano produrre video in playback accompagnandosi con dei passi di danza, una modalità di contenuto che sembra resistere ancora nella versione attuale del social network nonostante la sua evoluzione e crescita. TikTok, grazie a questa impronta basata sull’audiovisivo e anche grazie al suo algoritmo che permette potenzialmente a ogni contenuto di diventare virale, è stato sfruttato da molti artisti proprio per promuovere il proprio lavoro e farsi conoscere dal pubblico. Uno dei casi più noti è la canzone di Olivia Rodrigo, Drivers Licence, divenuta un trend.

Insomma, per TikTok puntare sulla promozione dei trend musicali potrebbe essere un vero vantaggio.