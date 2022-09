I Reels di Instagram non riescono ancora a superare la popolarità di TikTok

Instagram ha lavorato per competere con il rivale TikTok attraverso i Reels ma secondo un rapporto interno sui Reels riportato dal Wall Street Journal, la funzione video in formato breve non sta avendo affatto successo gli utenti di Instagram e Meta avrebbe ancora molta strada da fare se davvero vuole competere con TikTok.

Cosa c’è nel rapporto interno di Instagram sui Reels

Il documento interno, intitolato Creators x Reels State of the Union 2022, dimostra che degli 11 milioni di creators, solo il 20,7% circa pubblica Reels abitualmente e che la maggior parte degli utenti non è affatto coinvolto dai Reels, quindi non è spinto neanche a guardare i pochi Reels prodotti e pubblicati su Instagram. Gli utenti di TikTok trascorrono complessivamente 197,8 milioni di ore al giorno a guardare video sulla piattaforma mentre gli utenti di Instagram ne trascorrono meno di un decimo – 17,6 milioni di ore al giorno – a guardare Reels, secondo il rapporto.

Il portavoce di Meta Devi Narasimhan ha detto a Insider: «Questa storia utilizza dati obsoleti e errati per dipingere un quadro falso dei nostri progressi su Reels». Il problema evidenziato dal rapporto potrebbe essere dovuto al fatto che Reels fatica a portare contenuti originali sulla piattaforma: quasi un terzo di tutti i video viene creato altrove, soprattutto su TikTok e poi caricato su Instagram. Questo problema è stato fronteggiato penalizzando i video che presentano watermark di altre società tramite l’algoritmo: «Siamo stati chiari sul fatto che i Reels che sono visibilmente riciclati da altre app non saranno consigliati così spesso», ha affermato Narasimhan.

La scarsa popolarità attuale dei Reels non dovrebbe sorprendere dal momento che è noto che molti utenti di Instagram non apprezzano il tentativo di voler competere con TikTok facendo assomigliare sempre di più Instagram al social network cinese.