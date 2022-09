Instagram inizia a testare la funzione “Repost”

Per condividere i post di un utente sul proprio feed non sarà più necessario scaricare un'app apposita: Instagram sta testando il suo "Repost"

La società di proprietà di Meta non ha ancora rilasciato pubblicamente la funzione di ripubblicazione dei post e prevede di iniziare presto a testarla con un gruppo di utenti selezionati. L’idea è quella di dare agli utenti la possibilità di condividere i post di altri utenti nel proprio feed in modo simile a come è già possibile fare condividendoli nelle storie. In questo modo i creatori sarebbero accreditati per il loro lavoro ma ci sarebbero anche altri vantaggi.

La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta dal consulente di social media Matt Navarra, che su Twitter ha pubblicato uno screenshot in cui si vede la nuova icona della funzione “Repost” nel profilo di Adam Mosseri, attualmente a capo di Instagram. La nuova scheda ospiterà probabilmente tutti i post di altri utenti condivisi sul proprio account e verrà aggiunta tra quelle già presenti: il Feed, i Reels, le Guide, i Contenuti digitali collezionabili (NFT) e i post in cui si un utente è stato taggato.

Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

Il repost è una funzione fondamentale sui social, ora arriverà anche su Instagram

Al momento, per pubblicare i post di un altro utente sul proprio profilo, è necessario utilizzare app di terze parti, come Repost App oppure i messaggi diretti di Instagram che permettono però di condividere il post in questione con altri utenti in modo privato. L’aggiunta di una funzione di repost su Instagram eliminerebbe questa necessità di ricorrere a soluzioni alternative come app esterne a Instagram e semplificherebbe il processo di condivisione dei post.

Il concetto di repost sui social media probabilmente ha avuto origine dalla funzione “Retweet” di Twitter. Anche TikTok ha seguito questa scia testando la propria versione di repost con l’aggiunta di un pulsante apposito che consente agli utenti di “rilanciare” i video che compaiono sulla propria “For you page” (i “Per te”). I video ripubblicati su TikTok però non vengono visualizzati sul proprio profilo, al contrario di come prevede di fare Instagram, ma compaiono nei “Per te” dei propri amici, che possono vedere tramite l’apposita etichetta chi ha condiviso il TikTok che stanno guardando.

La funzione “Repost” di Instagram permetterebbe anche di aggirare anche alcuni problemi riguardanti i crediti per i contenuti originali che spesso vengono condivisi senza menzionare chi ha creato quel contenuto, ma non mancano le critiche degli utenti che da tempo lamentano l’evidente avvicinamento di Instagram a TikTok e che vorrebbero che Instagram tornasse alle proprie radici, puntando ancora sui post statici e su funzioni più semplici.