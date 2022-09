Non puoi mettere a tacere Instagram

Fino a qualche tempo fa non era un problema utilizzare Instagram in modo “silenzioso”. Soprattutto quando ci si trova in mezzo ad altre persone, si ha la necessità di scorrere nel feed o guardare le Storie ma senza attivare l’audio. Per esempio, aprendo l’app di Instagram tramite iPhone, bastava tenere l’interruttore “muto” abbassato e Instagram non riproduceva l’audio dei contenuti. Adesso non è più così, a causa di un bug: Instagram non resterà muto, neanche se l’interruttore “muto” è abbassato. Questo potrebbe infastidire non poco gli utenti abituati a fruire di Instagram in modo “silenzioso”. Anche in questo caso, il fastidio espresso da questi utenti riguardo al bug di Instagram si inserirebbe nella polemica per cui si accusa Instagram di volersi avvicinare troppo a TikTok, un social network cinese nato nel settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly, noto per i video dove gli utenti postavano video in playback scegliendo vari accompagnamenti musicali. Insomma, i critici di questo eccessivo avvicinamento di Instagram a TikTok sembrano voler sostenere che Instagram vada guardato e non ascoltato, come accadeva quando è stato lanciato nel 2010.

Silenziare Instagram non è più possibile

Al momento sembrerebbe non ci sia un modo per risolvere quello che per molti utenti potrebbe rappresentare un vero problema. I soliti passaggi che si provano di solito come disinstallare e reinstallare l’app, disconnettersi e riconnettersi o riavviare il telefono risolvono la faccenda solo temporaneamente. L’unico modo per impedire a Instagram di riprodurre suoni per ora è abbassare manualmente il volume del sistema del telefono tramite il Centro di controllo o il pulsante di riduzione del volume sul lato del telefono. L’unica cosa da fare è aspettare che Instagram risolva il problema. Considerando che questo bug è stato rilevato non in seguito a un aggiornamento dell’app di Instagram, ci sono buone probabilità che l’azienda sia in grado di risolvere il problema senza rendere necessario un aggiornamento dell’app.