Se la prof di corsivo deve smentire la fake news della sua morte

Elisa Esposito ha mostrato un video - che sta circolando molto sulla piattaforma - in cui si vede, in alto, una presunta notifica in cui si annuncia la morte della prof di corsivo

Sempre peggio, recita la caption di uno degli ultimi video di Elisa Esposito, la ragazza che è salita agli onori delle cronache per le sue lezioni di corsivo. E in effetti non si può darle torto, visto quanto sta accadendo. La notorietà raggiunta la porta, a quanto pare, a essere vittima di vere e proprie shitstorm. Come quelle, diffuse attraverso un video su TikTok, che annunciano la sua morte (con tanto di esultanza). È stata Elisa Esposito stessa a pubblicare un contenuto sulla piattaforma in cui, oltre a smentire la notizia della morte, ha anche chiesto alle persone di non condividere video di questo genere, che possono essere ascrivibili a veri e propri casi di bullismo.

La fake news della morte della prof di corsivo Elisa Esposito

Nel video che sta circolando in queste ore su TikTok, infatti, si vede una sorta di notifica della piattaforma (posticcia) in cui si annuncia la morte di Elisa Esposito. La persona che legge questa notifica si lascia andare a una sorta di esultanza smodata. È la stessa prof di corsivo a proporre il contenuto, salvo poi debunkarlo e spiegarlo: «Per fortuna, se vedo un video del genere nei Per Te mi metto a ridere, perché la persona che lo ha fatto mi fa ridere. Puoi essere così frustrato nella vita? Cosa può mai esserti successo, hai passato una brutta giornata? Perché io non vado ad augurare la morte a nessuno: mi può stare antipatico, ma amen. Non dico che deve morire, porello».

Elisa Esposito ha poi continuato: «Però, raga, non fate questi video. Ora, ok: questo si riferiva a me. Ma se fosse stato riferito a un’altra persona che non ha il mio stesso carattere, può essere che ci rimanga male e si vada a impiccare veramente. Non è una cosa bella. In quel video, poi, le braccia, le mani e le gambe sembrano quelle di un bambino: poi, per carità, posso anche sbagliarmi. Ma se questo ragazzo è davvero un bambino, i genitori cosa gli insegnano?».