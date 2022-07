Una buona notizia per gli utenti di TikTok. Da ora in poi non sarà più necessario aspettare che una star del social abiliti i sottotitoli prima di poterli utilizzare. Come parte di una serie di aggiornamenti, la piattaforma ha, infatti, aggiunto didascalie generate automaticamente, che si potranno attivare per qualsiasi video. Questo aiuterà gli utenti con problemi di udito, ma anche coloro che non vogliono perdersi nemmeno una parola del video che stanno guardando.

TikTok ora consente di attivare i sottotitoli per qualsiasi video

A riportare la notizia è engadget. Il social network ha anche aggiunto traduzioni per le didascalie e text stickers. E se non si è sicuri di cosa sta succedendo, sono disponibili anche le descrizioni dei video. Il supporto linguistico iniziale include inglese, tedesco, indonesiano, italiano, coreano, mandarino, portoghese, spagnolo e turco. Le aggiunte apportate sono un riconoscimento del fatto che l’enfasi che il social ripone sul video possa essere limitante per le persone con problemi audiovisivi. In una certa misura, le modifiche rafforzano anche le comunità per le persone con disabilità: i creatori possono realizzare clip sapendo che più persone capiranno ciò che viene detto. I nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni avranno, dunque, l’obiettivo di ridurre ulteriormente le barriere linguistiche e far arrivare contenuti d’intrattenimento globali a un maggior numero di utenti.