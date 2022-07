TikTok e Apple stanno divorando i ricavi pubblicitari a discapito delle altre aziende

TikTok e Apple dominano nel mondo dei ricavi pubblicitari. Wall Street ha annunciato che si prepara alla più lenta crescita nei ricavi globali nella storia dei social media con la crescita in ambito pubblicitario di TikTok e Apple che va a minacciare ulteriormente i problemi già riscontrati nel secondo trimestre. Partiamo dal presupposto che il 2021 è stato un anno esplosivo in termini di ricavi pubblicitari per i social media in Usa, con una crescita del 36% per un totale di 58 miliardi di dollari, il tutto dovuto all’aumento di budget dei vari brand per raggiungere i clienti online e riprendersi dalla pandemia. Quali sono le prospettive per i guadagni social media in ambito pubblicità, quindi?

Guadagni social media, le aspettative negative

L’inflazione, che in Usa si sta attestando ai massimi storici da quarant’anni a questa parte, sta spingendo i marchi a spendere meno in pubblicità. Cosa significa a livello pratico? Meta ha ridotto i piani di assunzione, Snapchat prevede di non raggiungere quanto previsto a livello di fatturato trimestrale e secondo la società di media intelligence MAGNA le vendite pubblicitarie globali sui social media dovrebbero crescere solo dell’11% rispetto al 18% preventivato e, in ogni caso, al ritmo più lento mai registrato.

A peggiorare la situazione è scesa in campo la crescente e aggressiva concorrenza esercitata da TikTok e da Apple.

L’azione di TikTok e Apple nel mondo della pubblicità

Una concorrenza feroce, quindi, che lato Apple si sostanzia nella scelta presa lo scorso anno di introdurre tutta una serie di nuovi controlli sulla privacy per gli iPhone che hanno posto una serie di ostacoli rispetto alle capacità di Big Tech come Snap e Meta di fare una corretta misurazione per gli annunci sulle loro app. Come sottolinea Reuters, l’attività pubblicitaria principale di Apple consiste nel ricevere denaro dagli sviluppatori affinché pubblicizzino le loro app sull’App Store, prevede una crescita del 36% per un totale di 6,9 miliardi di dollari. Barclays prevede che, insieme, Apple e TikTok prenderanno il 34% di tutti i soldi spesi in pubblicità al di fuori dei confini della Cina in questo anno.

Lato TikTok, c’è una crescita prevista del 200% con la promessa di diventare un’azienda del valore di 12 miliardi di dollari secondo le stime di Barclays. Proprio per questo, quindi, è fondamentale comprendere la piattaforma cinese nelle strategie pubblicitarie per moltissimi clienti (si stima che le entrate pubblicitarie TikTok dovrebbero triplicare nel corso del 2022).