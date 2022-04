Le entrate pubblicitarie di TikTok dovrebbero triplicare nel 2022

Gli investimenti fatti nel corso dell’ultimo anno – aprendo le porte a importanti collaborazioni come quella con il Sei Nazioni di Rugby – stanno mostrando già i primi frutti. Secondo le ultime stime, infatti, le entrate pubblicitarie di TikTok sono destinate a triplicare andando a toccare quota 11 miliardi di dollari. Un valore economico in linea con il vasto e diffuso utilizzo di questa piattaforma social che è sempre più utilizzata dai più giovani di quasi tutto il mondo. Numeri che parlano chiaro, soprattutto confrontandoli con quelli di altre realtà che hanno fatto la storia dei social network.

Come riporta la Reuters, gli analisti hanno analizzato i dati di TikTok. Non solo gli accordi commerciali registrati negli ultimi anni, ma anche la popolarità che procede spedita verso l’alto, con una crescita esponenziale iniziata nel 2020. Perché l’utilizzo della piattaforma social, limitandoci al caso Italia, è esploso proprio durante la fase di pandemia e dei vari lockdown disseminati su tutto il territorio. E proprio lì, più che su Facebook e Instagram, si sono paracadutati i più giovani che hanno scoperto questo nuovo modo di comunicare in versione digitale.

Entrate pubblicitarie TikTok triplicheranno nel 2022

Tutto il mondo è Paese e quel che è successo in Italia si è ripetuto anche in giro per il mondo. Un successo che ha portato una cresciuta nell’interesse generale attorno a TikTok, a un maggiore (e continuo) utilizzo e, quindi, a un valore economico e commerciale sempre maggiore. In attesa di capire cosa accadrà con l’accordo – in fase di approdo – tra ByteDance (l’azienda cinese che sviluppa l’applicazione) e gli americani di Oracle (e proprio dagli Stati Uniti arriva la fetta più cospicua dei ricavi), infatti, le entrate pubblicitarie continuano a salire. Secondo la società di ricerca Insider Intelligence, nel 2022 saranno triplicate.

Il confronto con Twitter e Snapchat

Il valore, dunque, dovrebbe andare a toccare (e superare) quota 11 miliardi di dollari. Tanti, tantissimi. E se confrontiamo questo numero con altre realtà social che si trovano da molti anni in più sul “mercato” digitale, si capisce ancora meglio la portata di questo fenomeno: per il 2022, infatti, le entrate pubblicitarie di Twitter dovrebbero assestarsi sui 5,6 miliardi di dollari, mentre quelle di Snapchat sui 4,9 miliardi. Sommando queste due cifre non si arriverebbe a coprire le entrare pubblicitarie di TikTok.