TikTok finisce in tribunale dopo che due ragazze sono morta provando la blackout challenge

Ancora problemi per TikTok che, a causa di una serie di decessi presumibilmente legati alla blackout challenge, continua a finire in tribunale

La causa per morte ingiusta è contro l’algoritmo di TikTok che avrebbe mostrato a due bambine la blackout challenge su TikTok spingendole a provare la sfida del soffocamento e perdendo la vita. Alla sfida sono associati almeno altri cinque decessi ed è un tema che abbiamo affrontato anche in Italia, in particolar modo legandolo a un caso di cronaca avvenuto a gennaio 2021. Si tratta della bimba di Palermo che sarebbe morta perché – come ha tristemente affermato il padre in seguito al decesso – «voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita». Ripercorriamo la storia della blackout challenge TikTok per capire – visto quanto è emerso nell’ultimo anno rispetto a queste challenge (una delle ultime, la boiler summer cup) attribuite al social cinese – cosa potrebbe accadere nelle aule di tribunale.

Blackout challenge, la storia delle due bambine morte per la blackout challenge

L’accusa sostiene che le due bambine sarebbero state istigate dalla proposta della sfida fatta dall’algoritmo di TikTok. A parlarne è stato il Los Angeles Times, spiegando che la causa per morte ingiusta è stata depositata venerdì presso la Corte Superiore di Los Angeles. Una delle due bambine è stata trovata «appesa al letto con una corda intorno al collo». Analizzando smartphone e tablet della ragazzina è emerso come avesse guardato sfide di strangolamento «a ripetizione». L’altra bimba è stata trovata «appesa al guinzaglio del cane di famiglia», si è provato a salvarla ma – una volta giunta in ospedale e attaccata a un respiratore – le funzioni cerebrali erano già irrimediabilmente compromesso -.

Così come accaduto a Palermo, ci sono altre morti di ragazzini che sono state attribuite alla blackout challenge e i genitori hanno scelto di procedere contro TikTok e la società madre ByteDance. «TikTok sapeva indiscutibilmente che la sfida mortale Blackout Challenge si stava diffondendo attraverso la sua applicazione e che il suo algoritmo la stava alimentando in modo specifico per i bambini», si legge nell’accusa del Social Media Victims Law Center. Secondo la denuncia l’azienda «sapeva o avrebbe dovuto sapere che se non avesse preso provvedimenti immediati e significativi per fermare la diffusione della sfida mortale Blackout avrebbe provocato più feriti e morti, soprattutto tra i bambini».

La risposta di TikTok

TikTok – non solo con la blackout challenge – si trova spesso a dover rispondere ad accuse di questo tipo. Un portavoce di TikTok ha fatto sapere che si tratta di una sfida inquietante che, però, esistevia già prima di TikTok e che «non è mai stata una tendenza». «Rimaniamo vigili nel nostro impegno per la sicurezza degli utenti e rimuoviamo immediatamente i contenuti correlati se trovati», ha aggiunto il portavoce, facendo presente che l’hashtag #BlackoutChallenge è stato bloccato.