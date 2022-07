TikTok rassicura i legislatori sulla sicurezza dei dati statunitensi

Il sito di social media di proprietà cinese TikTok ha detto ai senatori statunitensi che sta lavorando a un accordo finale con il governo degli Stati Uniti che “proteggerà completamente i dati degli utenti e gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, secondo una lettera visionata venerdì (1° luglio) da Reuters. È quanto ha riportato la stessa agenzia di stampa sul proprio sito internet ufficiale.



L’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha detto ai senatori in una lettera datata giovedì 30 giugno 2022 che l’app per video brevi stava lavorando con Oracle su “nuovi controlli avanzati sulla sicurezza dei dati che speriamo di finalizzare nel prossimo futuro”. Il mese scorso, TikTok ha dichiarato di aver completato la migrazione delle informazioni sui suoi utenti statunitensi ai server di Oracle, ma utilizza ancora data center statunitensi e Singapore per il backup. La lettera di TikTok riconosceva che i dipendenti con sede in Cina “possono avere accesso ai dati degli utenti di TikTok negli Stati Uniti soggetti a una serie di solidi controlli di sicurezza informatica e protocolli di approvazione delle autorizzazioni supervisionati dal nostro team di sicurezza con sede negli Stati Uniti”. TikTok ha affermato che, mentre continua a lavorare su problemi di dati, si aspetta “di eliminare i dati protetti degli utenti statunitensi dai nostri sistemi e di passare completamente ai server cloud Oracle situati negli Stati Uniti”.

