Meta avverte i dipendenti: «La seconda parte del 2022 sarà difficile»

Meta, la società madre di Facebook, ha avvertito i dipendenti di aspettarsi una seconda metà dell’anno difficile dal punto di vista economico. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Lo rende noto Reuters online, la testata avrebbe ottenuto una nota interna redatta da Chris Cox, chief product officer del gruppo. Il manager spiega che le nuove politiche di privacy intraprese dai colossi del tech, in modo particolare Apple, hanno reso più complicato per gli inserzionisti raggiungere il loro pubblico sulle piattaforme di Meta, riducendo così gli investimenti e le entrate. Cox ha poi aggiunto che la società sta affrontando “tempi seri e venti contrari”, sottolineando che le difficoltà non svaniranno presto. “Dobbiamo lavorare in modo impeccabile in un ambiente di crescita più lenta, in cui i team non dovrebbero aspettarsi grandi afflussi di nuovi ingegneri e budget”. Per compensare l’impatto dell’aggiornamento di Apple, che ha limitato la capacità di Facebook di indirizzare gli annunci a un pubblico specifico su iPhone, Cox ha affermato che la società sta spingendo al massimo per monetizzare con gli Instagram Reels, il concorrente di TikTok, investendo anche nell’Intelligenza Artificiale per analizzare gli usi e costumi degli iscritti e fornire così agli analisti dati utili alla classificazione degli utenti. Intanto nelle ultime ore, proprio Facebook ha introdotto due novità rivolte ai gruppi. La prima riguarda un nuovo menu laterale pensato per semplificare l’accesso ai gruppi preferiti. La seconda invece è l’introduzione dei canali. Su Facebook gli amministratori dei gruppi potranno presto aprire tre tipologie di canali: chat, audio e feed. In modo particolare l’ultimo permetterà di creare sottogruppi all’interno di cerchie più ampie, ad esempio per raccogliere tifosi di una stessa squadra in un gruppo generale dedicato ad uno sport.

