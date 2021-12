Rotten Tomatoes collabora con TikTok per permettere agli utenti di collegarsi direttamente alle recensioni del sito

Rotten Tomatoes – sito web che si occupa di raccolta di recensioni su film e serie TV – ha annunciato la sua collaborazione con la piattaforma TikTok nella sezione dell’app TikTok Jump. Gli utenti potranno collegarsi ai film e alle serie TV ospitati nella piattaforma, ma anche visionare le recensioni, le informazioni e contenuti aggiuntivi come singole clip, backstage e cast dei singoli prodotti audiovisivi.

Come si potrà passare da TikTok a Rotten Tomatoes: la corsa al monopolio

Quella che sta affrontando TikTok negli ultimi due anni è una vera e propria corsa – senza troppa fatica – al monopolio. Sono sempre di più i creators che preferiscono dar sfogo alla propria fantasia e creatività lì anziché altrove. Anziché su Instagram, ad esempio. Questo TikTok lo sa bene e ha stretto una collaborazione anche con Rotten Tomatoes, presto selezionabile dalla lista dei Jump disponibili nell’app.

Da lì, sarà possibile cercare il film o la serie TV che si desidera collegare e poi agli utenti sarà presentato il pulsante «aggiungi al video», già presente per le altre tipologie di contenuti da allegare prima della pubblicazione. La collaborazione di TikTok con Rotten Tomatoes deriva dal fatto che già diverse clip e audio erano presenti in parecchi dei video virali della piattaforma e – di conseguenza – in testa nei Per te. Come riporta anche Tech Crunch, nel comunicato stampa con cui Rotten Tomatoes annuncia la novità si legge: «adesso i creators possono facilmente informare e intrattenere il pubblico accedendo a un tesoro di contenuti relativi a film, TV e streaming, video, informazioni su dove guardare, recensioni e altro».

La partnership permetterà di raggiungere sia gli utenti millennials che quelli appartenenti alla Gen Z. Da quando TikTok ha lanciato la sezione Jump lo scorso giugno, sono state diverse le aziende a cui ha dato la possibilità di collegarsi direttamente dall’interno dell’app: Quizlet, Wikipedia, BuzzFeed e Jumprope. Dal nome stesso della funzionalità, il salto (jump) all’infuori dell’app permette agli utenti di accedere a contenuti terzi solo dopo opportuna richiesta (che informa del reindirizzamento altrove). E per una piattaforma che ancora non permette di includere un link nella loro bio, TikTok Jump è un vero e proprio passo in avanti, anzi, salto in avanti.