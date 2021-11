Spotify testa un feed video per una nuova sezione Discover simile a quello di TikTok

Discover di Spotify è una funzione in fase di test che introduce lo scorrimento in verticale ispirato a TikTok per dei clip di video musicali

Tempo di cambiamenti per Spotify. Dopo l’arrivo dei testi, arriva anche il nuovo pulsante “Discover”. Toccando l’icona nella barra degli strumenti lungo la parte inferiore dello schermo si accede a una serie di clip abbinate alle canzoni. Altra novità: i video si scorrono come se fossimo su TikTok, dal basso verso l’alto. Spotify come TikTok, quindi – almeno in questo senso – con una novità che per ora sembra essere apprezzata da chi la sta testando nella versione beta dell’app mobile.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021



La nuova sezione Discover Spotify

A rendere nota la novità è stato il product design Chris Messina che, su Twitter, ha condiviso i video di questa nuova versione di Spotify. Per accedere a Discover occorre cliccare sulla nuova icona nella barra degli strumenti collocata nella parte inferiore dello schermo. A quel punto si accede a una sezione con video a schermo intero che comprende brevi clip abbinate alla canzone – che sembrerebbero essere tutti, almeno dal breve video sul profilo di Messina – estrapolati da video musicali ufficiali.

Mashable, che ha chiesto delucidazioni in merito alla nuova funzione di Spotify a un portavoce, si è visto rifiutare qualunque ulteriore informazione sul test di Discover. «A Spotify, conduciamo abitualmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente – ha riferito il portavoce – e alcuni finiscono per portare a un’esperienza più ampia per i nostri utenti, altri servono solo a noi per migliorare». Un no comment secco e deciso, quindi, che non lascia spazio in nessun modo per capire se si tratta di un test che finirà nel dimenticatoio o se, effettivamente, chi utilizza Spotify potrà presto accedere a questa nuova funzione.

Spotify come TikTok: la scelta per il feed Discover

L’efficacia di quanto ha creato TikTok, quel feed che si scorre dal basso verso l’alto invece che da sinistra verso destra, continua a riflettersi nelle azioni imitative delle altre piattaforme – qualunque sia il tipo di contenuto che forniscono -. Ecco, allora, che su Spotify arriva questa nuova navigazione per la sezione Discover che permette di scorrere in verticale e di mettere “mi piace” – inserendo la canzone tra i preferiti – andando a cliccare su un’icona a cuore che ricorda tanto, appunto, TikTok.