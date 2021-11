Il momento dei testi su Spotify

Momento karaoke. I testi su Spotify sono il tassello mancante per l’esperienza completa sulla piattaforma di streaming musicale e di podcast. Fino a questo momento erano in quella sorta di limbo che è la versione beta di un progetto, limitata a un numero molto ristretto di Paesi. Da oggi, invece, la funzione risulta diffusa su scala globale. Musixmatch afferma di offrire testi per “oltre 8 milioni” di titoli e sarà il mezzo di cui Spotify si servirà per poter proporre nella “maggior parte della sua libreria” questa tipologia di contenuti.

Testi su Spotify estesi in tutti i Paesi del mondo

La sezione che sarà dedicata a questa funzione verrà aperta dal tasto Now Playing View: si attiverà una funzione a scorrimento dal basso verso l’alto, all’interno della quale il testo apparirà in concomitanza con la traccia selezionata. Infine, la possibilità di condividere il testo – anche su altre piattaforme – sarà prevista con l’introduzione di un tasto di share, che permetterà all’utente di mostrare alla propria community di riferimento l’ascolto prescelto.

La funzione apre la strada a un effetto “karaoke” anche per Spotify: la funzione testi sarà disponibile sui sistemi operativi iOS, Android, dal desktop del, dalle console di gioco e dalla smart TV (la fruizione ideale per serate musicali tra amici).