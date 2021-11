Spotify sfida Audible e compra Findaway

Spotify lancia la sfida a Audible e acquisisce Findaway, protagonista della distribuzione di audiolibri digitali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi.

LEGGI ANCHE –> C’è poca uguaglianza di genere nei podcast, il servizio musicale svedese lancia un progetto per le donne

L’ambizione del servizio musicale svedese è di diventare la principale piattaforma audio del mondo con un’espansione nel podcasting e le passate acquisizioni di Anchor e Gimlet andavano in questa direzione. «L’ambizione di Spotify è quella di essere la piattaforma di destinazione per tutto ciò che riguarda l’audio, sia per gli ascoltatori che per i creatori. L’acquisizione di Findaway accelererà la presenza di Spotify nello spazio degli audiolibri e ci aiuterà a soddisfare più rapidamente tale ambizione», ha affermato Gustav Soderstrom, Chief Research & Development di Spotify. «Siamo entusiasti di combinare il team di Findaway, la migliore piattaforma tecnologica e un robusto catalogo di audiolibri con l’esperienza di Spotify per rivoluzionare lo spazio degli audiolibri come abbiamo fatto con musica e podcast». Findaway funziona sull’intero ecosistema di audiolibri: un settore in rapida crescita che dovrebbe passare da 3,3 a 15 miliardi entro il 2027. Insieme, Spotify e Findaway accelereranno l’ingresso del servizio musicale svedese nel settore in rapida crescita degli audiolibri, consentendo un’innovazione più rapida e portando gli audiolibri alle centinaia di milioni di ascoltatori attuali del servizio musicale svedese.

«Insieme a Spotify abbiamo l’opportunità di innovare e democratizzare l’ecosistema degli audiolibri», ha dichiarato Mitch Kroll, fondatore e CEO di Findaway. «Abbiamo fondato Findaway con la consapevolezza del potere della parola parlata attraverso gli audiolibri e l’opportunità unica di dare voce ai narratori e connetterli con gli ascoltatori. Non vediamo l’ora di combinare i nostri principali strumenti tecnologici e il nostro team di classe mondiale con la portata della piattaforma di Spotify per fornire una migliore esperienza audio per creatori, editori e ascoltatori di tutto il mondo».

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]