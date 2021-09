C’è poca uguaglianza di genere nei podcast, Spotify lancia un progetto per le donne

Si chiama "Sound up" e arriva per la prima volta in Italia: si tratta di un corso gratuito che prevede, in una seconda fase, anche la presentazione di un proprio progetto

Il dato è la classica cartina di tornasole: nella top 100 dei podcast italiani più ascoltati, solo il 22% è condotto da donne. Una diseguaglianza di genere a cui Spotify prova a mettere un freno dando il via a un progetto (già attivo, e di successo, in altri Paesi) per coinvolgere maggiormente le persone di sesso femminile. Da lunedì (e fino al prossimo 10 ottobre) sono aperte le candidature per iscriversi a Sound Up Spotify Italia, il programma per formare e supportare le podcaster di oggi e del futuro.

«Anche se il mondo dell’audio e del podcasting ha fatto passi da gigante nel corso dell’ultimo decennio, le donne continuano ad essere sottorappresentate in quest’ambito – si legge sulla piattaforma in cui sono spiegati i dettagli dell’iniziativa -. Proprio per favorire l’equità verso le donne nel settore del podcasting, Spotify Italia ha deciso di lanciare la sua prima edizione di Sound Up, un programma di formazione per aspiranti podcaster che hanno una grande idea da realizzare». Una disparità che emerge “scrollando” lungo la top 100 dei podcast italiani sulla nota applicazione. Perché l’88% dei contenuti pubblicati nella sezione dedicata su Spotify è condotto da uomini. Dunque, per cercare di rimodulare questa distanza, ecco il lancio di un progetto di formazione e supporto.

Sound Up Spotify, il progetto per le donne del podcast

Il programma Sound Up Spotify saranno suddiviso in due fasi, una propedeutica all’altra. Prima di tutto, però, bisognerà inviare la propria candidatura sul sito dedicato, poi si arriverà alla fase della selezione. Le prime venti “classificate” riceveranno una telefonata per un’approfondita intervista/colloquio. Da lì la scelta delle dieci donne che potranno partecipare alle due fasi di questo progetto. La prima sarà in forma “virtuale”, con 28 giorni di lezioni (per un totale di circa 8/10 ore a settimana), tutto rigorosamente a distanza. Il primo slot si esaurirà entro la metà del mese di dicembre, poi all’inizio del 2022 si passerà all’ultima fase: le future podcaster parteciperanno a un secondo corso di formazione in cui è compresa anche una settimana di workshop, panels e attività relative al mondo del podcasting (questa volta in presenza, probabilmente a Roma).

Chi può inviare la candidatura e quando scadono le iscrizioni

La partecipazione al progetto Sound Up Spotify è completamente gratuita. Anche per quel che riguarda la seconda fase e la settimana di workshop (l’azienda pagherà anche trasferimento, vitto e alloggio). Per provare a far parte di questo progetto ci sono alcuni vincoli in fase di candidatura: