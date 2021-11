Adele chiama, Spotify risponde: via la riproduzione casuale ascoltando gli album

Spotify mette la riproduzione in ordine delle tracce degli album di default come da richiesta di Adele e altri artisti per rispettare la loro creatività

Dopo il tanto atteso arrivo dei testi su Spotify, la piattaforma per ascoltare musica notifica un altro cambiamento. Stavolta, però, la richiesta è stata fatta da Adele in persona (ma non solo) e Spotify ha accettato di togliere la riproduzione casuale nell’esecuzione degli album per rispettare l’opera artistica dei cantanti che, tra le altre cose e come sottolinea Adele, è basata anche sulla scelta della disposizione dei brani.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021



LEGGI ANCHE >>> Il momento dei testi su Spotify

Adele ha convinto Spotify a togliere la riproduzione casuale per gli album

L’addio alla riproduzione casuale negli album è stato richiesto esplicitamente a Spotify da Adele, come ha reso noto lei stessa su Twitter: «Si tratta della sola richiesta che ho fatto nella nostra industria in continuo cambiamento! – ha cominciato Adele – Non creiamo album mettendo così tanta cura e pensiero nella nostra tracklist senza motivo. La nostra arte racconta una storia e le nostre storie dovrebbero essere ascoltate come le intendiamo noi. Grazie Spotify per aver ascoltato».

«Qualsiasi cosa per voi», è stata la risposta immediata di Spotify a Adele ma anche ai tanti altri artisti che avevano fatto questa richiesta, con statement a seguito. L’annuncio ha notificato una «nuova funzione premium… per rendere il play il pulsante predefinito su tutti gli album». BBC riporta che Spotify, tramite portavoce, si è detto «entusiasta» di impostare la riproduzione ordinata della tracklist come è stato «”a lungo richiesta sia dagli utenti che dagli artisti».

Lo shuffle negli album non è stato però rimosso

Questo cambiamento non significa che gli utenti saranno sempre e comunque costretti a riprodurre gli album nell’ordine pensato dall’artista. Spotify ha annunciato che il tasto play in ordine sarà quello di default ma che chiunque voglia riprodurre le tracce degli album mischiate potrà comunque continuare a farlo. Il sistema è predefinito per ascoltare le canzoni nell’ordine scelto dall’artista ma rimane a servizio degli utenti. «Come sempre, continueremo a rinnovare i nostri prodotti e caratteristiche per creare le migliori esperienze sia per gli artisti che per i loro fan», conclude la piattaforma di streaming musicale.

(Immagine copertina dalla pagina Instagram di Adele)