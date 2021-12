Come la religione sta passando attraverso TikTok: tra trend e luoghi comuni

Dalle francescane a quelle domenicane, passando per quelle certosine: le suore su TikTok sono sempre più in espansione e con loro anche i sacerdoti, che tra trend, duetti e stich tentano di rompere i luoghi comuni legati alla religione con canti, balli e performance di vario genere.

Sacerdoti e suore su TikTok: dove finisce la religione e inizia l’intrattenimento

Da un certo punto di vista, condividere contenuti legati alla religione nel 2021 vuol dire anche adattare il modus operandi ai tempi attuali e alle piattaforme digitali, soprattutto a quelle dei social media. Quindi, non dovrebbe far strano vedere suore, preti e, più in generale, figure appartenenti al mondo ecclesiastico che su TikTok partecipano ai trend del momento, rispondono alle domande derivanti dalla sezione Questions&Answers ed eseguono dei canti religiosi duettando con altri tiktoker. Come il caso di suor Vincenza, che nella piattaforma conta ben 27,4 mila followers.

Suor Claudia invece di followers ne ha quasi 122 mila e nel corso degli ultimi mesi, da quando presidia la piattaforma, ha anche radunato intorno a sé una community fidata di utenti che le chiedono preghiere, che la ringraziano e si complimento per la sua attività su TikTok.

Anche BBC News si è occupato di questo argomento di attualità, sottolineando come suore, imam e monaci buddisti siano tra coloro che condividono video di successo – e spesso divertenti – sui social media. Tanto che su TikTok, gli hashtag #ChristianTikTok, #Diwali e #Islam sono stati usati miliardi di volte. In Inghilterra, le suore dei media delle Figlie di San Paolo di Boston, l’imam di Londra Sabah Ahmedi e l’influencer ebrea ortodossa Melinda Strauss di Long Island sono tra coloro che stanno avendo più successo.

In Italia, invece, oltre ai due esempi di suor Vincenza e suor Claudia, vi è anche quello del sacerdote Don Alberto Ravagnani, che recentemente è stato ospite del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio.

E voi, come vi rapportate nei confronti di questo tipo di contenuti? Un coerente adeguamento alla contemporaneità o un qualcosa che – come lo definirebbe un Gen Z qualsiasi – ha del cringe?