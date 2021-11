«Otto Su Dieci» è la serie in esclusiva su TikTok: sarà l’inizio di una nuova frontiera?

Otto Su Dieci è un contenuto audiovisivo che verrà distribuito in esclusiva su TikTok il 25 novembre e che avrà come protagonisti quattro tiktokers italiani

Sempre più negli ultimi tempi TikTok sta ampliando la varietà dei contenuti proposti, raccogliendo una proporzionale quantità di fruitori e, di conseguenza, anche un interesse e un’attenzione da parte di chi meno – fino a qualche mese fa – avrebbe riposto le proprie aspettative sulla piattaforma. Ecco quindi spiegato che l’Orchestra Nazionale inglese costruisce l’opera Tiger King 2 in collaborazione con alcuni tra i tiktokers più famosi ed ecco che – anche in Italia – spunta fuori Otto su Dieci su TikTok, una serie in esclusiva sul profilo ufficiale Ottosudieci dal 25 novembre.

Otto Su Dieci in esclusiva su TikTok: di cosa si tratta

Quella che sembra essere una serie, ma che ancora non è mai stata annunciata come tale, viene lanciata con un primo video sul canale Ottosudieci di TikTok con questo video, senza specificare di cosa si tratti. Unica informazione aggiuntiva «In arrivo il 25 novembre».

Anche in questo caso, come in quello dell’Opera Nazionale Inglese, ad esser coinvolti sono stati quattro tra i principali creators dello scenario italiano: Daniele Davì, Roberta Zacchero, Zof e Valeria Vedovatti. Questi profili contano milioni di followers e per il loro successo all’interno del social network, hanno già radunato molti loro seguaci nei commenti del video di lancio e anche negli altri due contenuti caricati fino a questo momento nel profilo di Otto Su Dieci. Però, la poca chiarezza d’informazione, probabilmente voluta da parte del Team addetto alla comunicazione, ha anche generato diversi commenti da parte di utenti che si dicono confusi da cosa sia esattamente questo progetto: è un film? È una serie TV? Si tratta di un contenuto nuovo e che non rientra in nessuna macro categoria convenzionale dell’audiovisivo?

Il sottotitolo sembra dare qualche informazione in più sul contenuto: «In ogni storia non raccontata, c’è una storia da raccontare» e per questa ragione – anche per le immagini di copertura presenti nel contenuto promozionale – è altamente probabile che si tratti di un dietro le quinte della vita dei quattro tiktokers coinvolti. Cosa succede quando si spegne la ring light? Chi sono i ragazzi e le ragazze che si guardano allo specchio la mattina a telecamere spente? «Otto» sarà forse il numero delle loro «storie da raccontare»? Come in un cruciverba qualsiasi la risposta si trova in fondo alla pagina, così le risposte a queste domande potrete trovarle il 25 novembre: in esclusiva su TikTok.