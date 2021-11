Su TikTok circola uno «Squid Game sbagliato», ma è una parodia a luci rosse

Su TikTok stanno circolando una serie di video non originali a tema "Squid Game". Se a primo impatto però sembra una parodia come tante altre, in realtà quelle immagini sono l'inizio di una serie a luci rosse ispirata all'originale

Su TikTok stanno circolando alcune clip di una parodia ispirata alla serie TV Netflix Squid Game e come didascalia gli utenti che le hanno condivise hanno scritto «Squid Game sbagliato», ma siamo sicuri che «sbagliato» sia il termine più giusto? Nient’affatto. Le clip sono infatti estrapolate da una versione-parodia della serie TV di successo che è stata realizzata per dei siti web cinesi a luci rosse.

Squid Game sbagliato su TikTok: in che senso

La versione che sta circolando su TikTok in questi ultimi giorni vede come protagonisti della parodia dei partecipanti dai tratti asiatici, mentre replicano il gioco 1, 2, 3 stella della serie TV di Netflix. Le concorrenti – tutte donne – indossano la tuta verde che ricorda quella originale, mentre i controllori hanno indosso sia la tuta rossa che la maschera con le forme del cerchio, del quadrato o del triangolo. A fare la conta dell’1, 2, 3 qui – a differenza del vero Squid Game – c’è una donna con due code ai capelli che, quando nota qualcuna delle partecipanti muoversi, fa partire un uomo che, a quel punto, anziché uccidere la donna in questione, dà il via ad una pratica a luci rosse, che ovviamente nelle clip condivise su TikTok è stata omessa.

Sotto questi video, i commenti degli utenti sono dei più disparati. C’è chi ironizza con un «potrebbe anche essere più interessante» e poi c’è chi tira in ballo Emule, chiedendo se l’utente che ha pubblicato il video abbia scaricato il contenuto da lì. Emule è infatti un software applicativo open source dedicato alla condivisione dei file, ma che per questo lascia spazio anche alla condivisione di file pirata. Qualcun altro coinvolge l’e-commerce Wish «Quando compri Netflix su Wish». Ad una prima visione, infatti, i video che circolano su TikTok sembrano una parodia come mille altre che sono state realizzate in questi mesi e che hanno dato come esito un risultato scadente e di bassa qualità. Per quanto riguarda questo caso specifico, però, va detto che non si tratta di un semplice «Squid Game sbagliato», ma di un vero e proprio contenuto a luci rosse, rintracciabile nella maggior parte dei siti hard.