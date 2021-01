Aggiornamento sul caso Hernandez-Zoe: «Io ho avuto il Covid, lui è asintomatico»

Dopo aver pubblicato l’articolo in cui abbiamo raccontato la positività di Theo Hernandez calciatore del Milan, notizia svelata pubblicamente dalla società, ci hanno scritto privatamente alcune mogli e compagne di altri calciatori che hanno chiesto di rimanere nell’anonimato.

La notizia però è scioccante. In molte sono preoccupate perché la Cristofori ha rivisto il compagno dopo il rientro da Dubai: lui lo ha detto ai compagni di squadra, e le altre Wags non appena lo hanno saputo hanno tentato di parlare con la ragazza, chi via cellulare, chi sui social (ma lei non ha risposto).

Ci sono giovani Wags con bimbi appena nati, molto preoccupate nell’ambiente rossonero. Attualmente Zoe sarebbe, dopo l’intervento dello staff medico, in isolamento fiduciario. Ma solo adesso. Solo ora. Solo in questo momento, dopo aver già visto il compagno e non solo. Il caso si fa sempre più serio. Il protocollo fiduciario di quarantena dunque non è stato rispettato come ci scrivono le altre ragazze del Milan e non solo. E adesso resta un punto di domanda, difficile da spiegare perché come dice Zoe nel rispondere a un utente (abbiamo letto le chat): «Imbecille, ho avuto il Covid anche io quasi finivo all’ospedale e il mio ragazzo fortunatamente è asintomatico. Che più controllati di noi non c’è nessuno. Il Covid è ovunque nell’aria». Già, proprio così Zoe, ma era meglio far la quarantena prima e poi prendere aria.