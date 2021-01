Calciatore del Milan positivo e la fidanzata (influencer) è appena tornata da Dubai, senza far la quarantena. Un caso?

Ricordiamo che a Dubai si può andare solo per motivi di lavoro , che in questo momento i casi sono aumentati e che da Abu Dabi sono arrivate le prime restrizioni per chi proviene dall’estero.

Theo Hernandez positivo, cosa succede

Zoe, dopo la vacanza è tornata a Verona, poi ci risulta sia stata a Torino per l’apertura di un negozio di tatuaggi di cui è appassionata. Lo racconta la ragazza che su Instagram svela il suo nuovo progetto: «Avete visto che bello tatuarsi sulla propria pelle le carte dei tarocchi? Trovo questo progetto fantastico. In questo periodo di caos, di traslochi (convivenza con Hernandez?) questo nuovo “gioco” lavorativo è molto divertente e bello. A chi mi critica sui tatuaggi, non mi importa, il primo obiettivo del mio Tattoo studio sarà la qualità perché io per prima giro per il mondo, ho subito errori sulla mia pelle mentre mi tatuavano. C’è posto per tutti. Pensate a lavorare, invece di fare le stories su Instagram. Servono le qualità per andare avanti. Noi giovani di oggi siamo avanti, evolvetevi; imparate da noi, nuove generazioni. Attaccatemi, ma state nel vostro studio con i dragoni disegnati anni fa».

Nessuna parola dunque su Dubai, sul suo rientro, sui suoi motivi di lavoro negli Emirati. E soprattutto nessuna quarantena fiduciaria. E se nei suoi spostamenti la ragazza avesse visto anche il fidanzato Hernandez, non è da escludere alcuna possibilità… rispetto alla situazione creatasi. Ma magari è sono solo casualità. Intanto, parlando di calcio, una fonte ci svela che ieri sera c’è stato un secret party, al secondo piano di un hotel milanese (il The Roof, ndr), con protagonisti i calciatori del Verona dopo la sconfitta con il Bologna. Ma di questo parleremo successivamente.