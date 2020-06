Il nuovo amore di Theo Hernandez è l’ex di Fabrizio Corona

È stato la vera rivelazione della Serie A (che riprenderà a breve). Le sue corse sulla fascia, i suoi assist e i suoi gol hanno fatto strabuzzare gli occhi dei tifosi del Milan che, nel corso del tempo, hanno scoperto di aver un vero e proprio gioiello in squadra. Ora il terzino rossonero è finito anche tra le pagine del gossip per la sua vita sentimentale. Ecco la nuova fidanzata Theo Hernandez: si tratta di una modella e influencer (24 anni) veronese Zoe Cristofoli.

Il fuori classe Spagnolo del Milan Theo Hernandez, dopo aver conquistato il cuore dell’ex gieffina Elisa De Panicis, ha trovato un nuovo amore celebre. Lei è l’influencer Zoe Cristofoli, come rivela in esclusiva il nostro portale Giornalettismo, salita agli onori della cronaca come ex di Fabrizio Corona. Il calciatore e la tatuatissima Zoe hanno trascorso un weekend di fuoco al largo di Capri, volando con aereo privato da Milano, dove in mare non hanno frenato i loro istinti d’amore. Nuove coppie d’estate.

Nuova fidanzata Theo Hernandez, è l’influencer Zoe Cristofoli

La modella veronese, classe 1996, era salita agli onori della cronaca rosa dopo il suo flirt – diventato una vera e propria relazione per qualche tempo – con Fabrizio Corona. La relazione era iniziata all’inizio del 2018, quando Zoe Cristofoli posava come modella per Adalet, il brand gestito dall’ex paparazzo. Un amore durato pochi mesi ma che, comunque, ha portato alla ribalta il suo nome. Ora la iper-tatuata che conta una pagina Instagram da oltre 500mila follower, è la nuova fidanzata Theo Hernandez, con il calciatore che continua ad andare in gol non solo in campo, ma anche nel gossip e nella cronaca rosa.

