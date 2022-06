Potrebbero esserci dei problemi per la società di The Truth Social

The Truth Social non è nato sotto una stella particolarmente fortunata. Ma, a questo punto, la congiuntura astrale sta diventando sinistra. Oltre ai problemi tecnici che il social media di Donald Trump ha sperimentato nei suoi primi mesi di vita, oltre al fatto di vedere il proprio ideatore – l’ex presidente degli Stati Uniti in persona – sbagliare il nome durante un comizio pubblico, adesso potrebbe ritrovarsi senza partner commerciale: stando a quanto evidenziato nelle ultime ore, infatti, la Digital World Acquisition Corporation – che dovrebbe operare presto una fusione con l’azienda media di Donald Trump – sarebbe sotto indagine da parte del gran giurì federale di New York.

The Truth Social e le difficoltà con la fusione tra società “madri”

Questa fusione è stata, dunque, attenzionata dalle autorità federali e rischia di subire un brusco stop – come riportato dal NY Times. Un problema non da poco: l’operazioone, infatti, punta a portare del patrimonio alla società media di Donald Trump, cifre significative, da 1,3 miliardi di dollari, che comprendono anche una quotazione in borsa. La SEC – che monitora sulle operazioni di borsa negli Stati Uniti – sta passando al vaglio i documenti da diverso tempo: gli occhi sarebbero puntati su operazioni insolite nei mesi precedenti all’ufficializzazione della fusione con la società di Donald Trump.

Senza la fusione, il progetto di The Truth Social non sarebbe compromesso nella sua essenza – anche perché, negli ultimi mesi, ha guadagnato terreno almeno per quanto riguarda i download degli utenti negli Stati Uniti -, ma sarebbe sicuramente ridimensionato da un punto di vista economico nel breve e medio periodo. Occorrerà aspettare, però, l’esito delle indagini per capire i destini (economici) della piattaforma. Un altro bivio al quale verrà sottoposto l’ex presidente Donald Trump, che scalpita per cominciare la sua campagna elettorale e tentare nuovamente la scalata alla Casa Bianca.