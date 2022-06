Trump ha condiviso su Truth Social un video fake in cui colpisce Biden con una pallina da golf

Donald Trump continua a postare su Truth Social – la sua piattaforma – e uno dei suoi ultimi video riguarda Joe Biden. Si tratta di un video Trump colpisce Biden in cui l’ex presidente Usa colpisce l’attuale presidente Usa con una pallina da golf facendolo cadere dalla bicicletta. Il riferimento è a quanto realmente accaduto nella mattinata di sabato, quando Joe Biden è effettivamente caduto dalla bicicletta mentre stava pedalando vicino la sua casa a Rehoboth Beach, nel Delaware.

LEGGI ANCHE >>> Donald Trump torna a postare e lo fa su Truth Social

Video Trump colpisce Biden, il fake pubblicato su Truth Social

Il video pubblicato da Donald Trump è stato volutamente modificato per ottenere questo esilarante effetto finale. Il montaggio originale – come ha ricostruito Business Insider – sembra provenire dall’account Twitter @NautPoso e mette insieme due video entrambi recenti (quello del tycoon che gioca a golf e quello di Biden che cade dalla bicicletta). Nel video è stato aggiunto l’effetto sonoro della pallina in volo prima di colpire la testa di Trump.

BREAKING: Donald Trump has responded to the Biden Bike video on Truth Social. pic.twitter.com/NiSCAykj8w — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022

Il fatto che Donald Trump abbia ricondiviso il video sul suo profilo Truth Social ha scatenato l’ilarità della rete. Se si considera che la caduta di Biden è avvenuta sotto gli occhi di un vasto pubblico e della stampa – con tutte le versioni del video dell’avvenimento che sono state diffuse – il successo di un contenuto del genere era già annunciato (ancor più se a condividerlo è Trump). In merito alla caduta Biden ha subito affermato di stare bene, giustificando quanto accaduto con un piede rimasto incastrato. Appena finito a terra il presidente democratico si è alzato rapidamente e la Casa Bianca ha fatto sapere che non c’è stato alcun bisogno di cure mediche.