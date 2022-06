Le indagini sugli accordi poco trasparenti di Trump sui social network

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta indagando su una serie di accordi poco chiari che Trump avrebbe intrapreso con i social network. In particolare, la mira dell’indagine è capire se la Digital World Acquisition Corp. e Trump abbiano preso accordi prima che questa diventasse ufficialmente pubblica. L’autorità federale, quindi, indaga e amplia le indagini già in corso sul Trump Media & Technology Group e sul legame con l’imminente fusione con DWAC. La furbata relativa a Trump e social network che ci sarebbe dietro sarebbe quella di portare TMTG in borsa tramite una Special Purpose Acquisition Company.

Trump e social network, cosa sta succedendo

Axios ha scoperto un documento sul quale le autorità starebbero indagando per capire se DWAC e Trump abbiano agito in qualche modo per negoziare i termini prima che DWAC diventasse ufficialmente pubblica, atto che violerebbe la legge Usa. Le autorità di regolamentazione che stanno indagando dopo l’annuncio di fusione dato lo scorso ottobre stanno cercando ulteriori documenti che provino le comunicazioni intercorse tra TMTG e DWAC. Attualmente la Securities and Exchange Commission Usa sostiene che la risoluzione delle indagini potrebbe comportare «l’imposizione di sanzioni significative» e «divieti sulla condotta degli affari di Digital World».

Gizmondo, che ha provato a contattare entrambe le società, non ha ricevuto risposta in merito alla questione. Per DWAC l’annuncio della fusione con l’azienda di Trump pare aver dato i suoi frutti, con il valore delle azioni che è salito alle stelle per poi precipitare quando l’autorità di regolamentazione ha manifestato tutta questa serie di preoccupazioni per la regolarità del procedimento. L’ultimo colpo in tal senso la società l’ha subito questa settimana.

Intanto Teump su Truth Social – la sua piattaforma – non esita a definire le udienze e i vari provvedimenti che lo vedono come protagonista «assolutamente terribili» e una «caccia alle streghe».