Covid-19: la Thailandia riporta il primo contagio locale in 100 giorni

Il governo della Thailandia ha appena confermato il primo caso di contagio locale di Covid-19 in più di 100 giorni, dopo che un uomo recentemente arrestato è risultato positivo durante un controllo di routine in una prigione di Bangkok.

Il 37enne ha confermato di non essere stato all’estero e di non essere stato a contatto con nessun caso confermato di Covid-19. L’uomo è stata arrestato lo scorso 26 agosto e non chiaro se abbia contratto il virus all’interno della prigione o prima.

L’ex DJ si trova in ospedale e tutti i detenuti che sono stati a contatto con lui sono stati isolati, nel tentativo di prevenire la creazione di un focolaio enorme nella prigione della capitale.

Il successo della Thailandia nel controllare la pandemia

Tutti i casi di coronavirus riportati in Thailandia negli ultimi tre mesi sono considerati “importati”, ovvero risultati positivi durante la quarantena obbligatoria di rientro nel Paese da qualsiasi destinazione estera.

Il primo ministro thailandese Prayut Chan-cha aveva appena fatto i complimenti alla sua nazione per aver raggiunto una tappa molto importante: 100 giorni senza infezioni locali. L’ultima persona era risultata positiva il 24 maggio scorso.

La Thailandia è stato il primo Paese fuori dalla Cina a confermare un caso di Covid-19 a gennaio. Tuttavia, il Paese del Sudest asiatico è tra quelli che hanno avuto più successo nel controllare la diffusione del virus.

«Questo caso conferma quello che diciamo da tempo. E’ impossibile mantenere il numero di casi a zero, ma quello che dobbiamo fare è riconoscerli in tempo, isolarli e limitare i danni», ha spiegato il direttore generale del centro di controllo del ministero della salute thailandese Suwannachai Wattanayingcharoenchai. «Siamo pronti. Abbiamo abbastanza staff medico e materiale, gli ospedali devono sapere che ci possono essere casi ma non bisogna avere paura», ha continuato, cercando di rassicurare i cittadini.