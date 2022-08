Quanto sta diventando inclusivo l’inserimento del testo alternativo su Instagram

È stato realizzato in maniera personalizzabile con lo scopo di descrivere le immagini per gli ipovedenti

Chi lo ha detto che Instagram è un social network esclusivamente visuale? Effettivamente, il suo scopo iniziale era proprio quello di condividere delle foto in formato quadrato. Poi sono arrivati i video, i reels e tutte le altre funzionalità che l’hanno reso omnicomprensivo. Tuttavia, una struttura di questo genere rendeva impossibile la fruizione del social network agli utenti ipovedenti. Almeno fino a quando non è stato introdotto il testo alternativo su Instagram. Quest’ultimo era rappresentato inizialmente da una descrizione, basata sull’intelligenza artificiale, degli oggetti presenti in quell’immagine. Il tutto veniva poi letto ad alta voce da uno screen reader, che quindi permetteva all’utente ipovedente che attivasse la funzione di avere contezza degli elementi presenti nelle foto pubblicate dai vari utenti. Il fatto di aver dato spazio all’intelligenza artificiale, tuttavia, aveva un limite: quello di basarsi su descrizioni standard delle immagini e quello di eliminare qualsiasi riferimento al contesto che aveva spinto l’utente a scattare prima e a pubblicare poi quella fotografia.

Testo alternativo su Instagram, come funzionerà la personalizzazione

Da questo momento in poi, invece, Instagram permetterà agli utenti di creare un testo alternativo personalizzato: in questo modo, si potranno descrivere con più precisione gli oggetti e le persone presenti nell’immagine, si potrà scrivere cosa stanno facendo e come stanno interagendo tra di loro, si potrà far capire il contesto in cui è stata scattata quella fotografia.

L’inserimento del testo alternativo su Instagram sarà possibile nel processo di pubblicazione di un’immagine. Dopo averla selezionata, dopo aver scritto la caption della stessa e dopo aver applicato – eventualmente – un filtro, sarà possibile spuntare sulla voce Avanzate 4. Impostazioni. Nella sezione Accessibilità sarà possibile usare l’opzione “testo alternativo”. Sarà a quel punto che si potranno scrivere, in 100 caratteri, le specifiche di quell’immagine, pronte per essere declamate ad alta voce dallo screen reader. Pronte a rendere più inclusivo Instagram, anche per gli ipovedenti.