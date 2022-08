Lorenzo Jovanotti ha deciso di “proteggere” i suoi tweet

Le polemiche delle scorse settimane attorno ai vari eventi del “Jova Beach Party” hanno travalicato ben presto i confini del social network. Sono in tanti, infatti, a contestare i danni ambientali provocati da questi concerti in zone “protette” del Paese. E non solo, perché a tutto ciò si è aggiunto anche un altro caso: alcune aziende che hanno lavorato per l’allestimento dei palcoscenici avrebbero utilizzato operai assunti in nero. Soprattutto per quel che riguarda questo secondo aspetto, Lorenzo Jovanotti non ha una responsabilità diretta. Ma nel mare magnum social, anche questo è stato addebitato al cantante che ora ha deciso di prendere una descrizione drastica su Twitter.

Da questa mattina, mercoledì 10 agosto, provando a collegarsi sul profilo Twitter – @lorenzojova – del cantautore (se già non si è follower o non si è mai stati “taggati” da quell’account), gli utenti si sono trovati di fronte a questa situazione.

Cosa vuol dire che i suoi tweet sono protetti? La spiegazione è piuttosto semplice e viene fornita dalla stessa piattaforma social: «Se proteggi i tuoi Tweet, ogni volta che un nuovo utente vorrà seguirti riceverai una richiesta, che potrai approvare o rifiutare. A meno che non li blocchi, gli account che ti seguivano prima che proteggessi i tuoi Tweet continueranno a vedere i Tweet protetti e a interagirci […] Sono visibili solamente ai tuoi follower Twitter. Tieni presente che i tuoi follower potrebbero comunque acquisire immagini dei tuoi Tweet e condividerle».

Jovanotti ha deciso di limitare l’accesso al suo profilo Twitter

Dalla mattina del 10 luglio, proprio nel giorno di San Lorenzo, Jovanotti ha deciso di limitare – dunque – l’accesso ai propri contenuti su Twitter (abbiamo verificato che, invece, su Instagram e Facebook non sia stata posta alcuna limitazione né alla visibilità né alla possibilità di commentare i contenuti pubblicati). Questo vuol dire che potranno interagire con il cantautore solamente gli utenti che già erano suoi follower o quelli che faranno richiesta per diventarlo (a meno che chi gestisce quella pagina decisa di non approvare tale richiesta).