Ma non è l'unica gaffe sulla Costituzione dell'esponente della Lega, in diretta ieri a In Onda su La7

No, non è l’art. 3 della Costituzione che dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro come afferma Ceccardi

Nella giornata di ieri, nel corso della trasmissione In Onda su La7, Susanna Ceccardi – eurodeputata della Lega – ha mostrato più di una incertezza sulla Costituzione italiana, diffondendo – attraverso un programma di divulgazione politica molto seguito – delle scorrette informazioni che hanno bisogno di un debunking. In un confronto con Matteo Richetti di Azione, l’esponente leghista ha parlato del rapporto tra una eventuale coalizione di centrodestra al governo e l’Unione Europea, il contrasto che potrebbe generarsi e – infine – la possibilità per questa stessa coalizione di avere numeri necessari e sufficienti per cambiare la carta costituzionale. Proprio gli argomenti Susanna Ceccardi e la costituzione rappresentano il focus di questa operazione di debunking.

Susanna Ceccardi e la Costituzione, gli svarioni dell’eurodeputata leghista

Innanzitutto, Susanna Ceccardi ha frainteso Richetti sulla parte della costituzione che l’esponente di Azione sostiene che sarà cambiata dal centrodestra. L’eurodeputata leghista ha ricordato che i principi fondamentali della costituzione sono immodificabili, mentre Richetti si riferiva a tutta la seconda parte della Carta che potrebbe essere esposta, anche in base ai programmi elettorali del centrodestra, a delle modifiche sostanziali. A parte questo malinteso, Susanna Ceccardi parte con la prima informazione scorretta.

Sostiene, infatti, che l’articolo 11 della Costituzione parli di come l’Italia «si conformi alle norme del diritto internazionale». In realtà, non si tratta dell’articolo 11, ma dell’articolo 10. L’articolo 11, invece, parla del ripudio della guerra da parte del Paese. L’altra informazione scorretta di Susanna Ceccardi, invece, arriva sull’articolo 1 della Costituzione. Sempre nell’ambito della stessa discussione, infatti, l’eurodeputata leghista afferma: «L’articolo 3 della nostra Costituzione dice che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo, dunque anche la costituzione è sovranista». A parte questa sovrainterpretazione che, ormai, è diventato un cavallo di battaglia della destra leghista e di Fratelli d’Italia, stupisce il riferimento: è abbastanza evidente, infatti, che l’articolo citato non sia il numero 3 della Costituzione, ma il primo, quello da cui discende tutta la carta costituzionale stessa.

Purtroppo, in diretta, non è stato fatto notare l’errore di Susanna Ceccardi: è opportuno, dunque, evidenziare come ci sia stata troppa confusione sulla carta costituzionale, in modo tale da veicolare un messaggio informativo corretto.