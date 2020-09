Matteo Salvini vorrebbe perdere sempre così. E noi ne prendiamo atto. Il giorno dopo le elezioni regionali 2020, è tempo di bilanci sulla giusta chiave interpretativa del risultato. Che dovrebbe essere evidente a tutti: il centrodestra, che partiva dall’aspettativa di un 6-0, si è dovuto accontentare di un pareggio per 3-3, con Michele Emiliano che resiste in Puglia, con Eugenio Giani che ottiene il successo in Toscana e con Vincenzo De Luca che stravince in Campania. Per questo i giornali parlano di una sconfitta Salvini. Tuttavia, il leader della Lega non ci sta.

Sconfitta Salvini, l’opinione del segretario della Lega il giorno dopo le regionali 2020

«I giornali dicono che io ho perso? Davvero? Mi piacerebbe sempre perdere così. Dove si firma? Se ottenere trenta consiglieri regionali in più è considerato una sconfitta, ditemi voi come devo interpretare i dati. I giornali scrivano e inventino quello che credono».

Matteo Salvini, in conferenza stampa, insiste sostanzialmente sulla vittoria in Liguria, in Veneto e nelle Marche (unica regione effettivamente strappata al centrosinistra) e si giustifica rispetto al contesto particolare delle elezioni in Campania, Puglia e Toscana: «In Toscana abbiamo perso. Ma ringrazio il grandissimo lavoro di Susanna Ceccardi – ha ribadito Salvini -. Abbiamo perso in Puglia e in Campania dove la Lega non esisteva».

Sconfitta Salvini, la nuova polemica con Giorgia Meloni

Poi Salvini chiama in causa di nuovo la figlia, com’è prassi per quanto riguarda situazioni di campagna elettorale: «Prima di questo momento, la Lega aveva 43 consiglieri regionali; da oggi ne ha 70. Anche mia figlia che fa la terza elementare sa che 70 è più grosso di 43». Non risparmia, infine, un’altra frecciata a Giorgia Meloni, dopo quella sferrata nella giornata di ieri, quando aveva detto che se tutti avessero presi i voti che ha preso la Lega, allora il centrodestra avrebbe vinto in Toscana. «Se i voti contano – dice Salvini -, allora è vero che la Lega è il primo partito».