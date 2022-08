Eurodeputati destra chiedono esame Ue su dati TikTok in Cina

Monta il caso sulla sicurezza dei dati degli utenti europei iscritti a TikTok. Cinque eurodeputati di destra, tra cui Susanna Ceccardi della Lega e Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, hanno chiesto alla Commissione europea di chiarire se i dati siano accessibili in Cina. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

In una lettera indirizzata alla presidente Ursula von der Leyen e ai commissari responsabili del digitale, Margrethe Vestager e Thierry Breton, i cinque eurodeputati esprimono le loro “preoccupazioni” dopo le indiscrezioni pubblicate da BuzzFeed nel giugno scorso dalle quali emergerebbe l’esistenza di ‘vie d’accesso ai dati degli utenti statunitensi da parte dei dipendenti cinesi di ByteDance, la società madre di TikTok. Se “uno scenario simile fosse possibile anche in Ue”, allora “una quantità enorme di dati sui cittadini dell’Ue potrebbe essere accessibile in qualsiasi momento alle autorità cinesi”, ammoniscono Ceccardi e Fidanza insieme a Gianna Gancia e Tom Vandendriessche di Identità e Democrazia e all’eurodeputato non iscritto Ivan Vilibor Sincic, dicendosi “profondamente convinti che sarebbe un grave errore lasciare che ciò accada in un momento di riposizionamento geopolitico per l’Ue e per i suoi alleati occidentali”. TikTok ha sempre affermato che i dati statunitensi ed europei sono conservati a Singapore e negli Stati Uniti e non sono accessibili in Cina, rispedendo a BuzzFeed le accuse. La lettera degli eurodeputati arriva mentre il parlamento del Regno Unito ha chiuso il suo account TikTok dopo che i parlamentari sanzionati dalla Cina hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]