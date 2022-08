In tanti hanno avuto problemi con l’aggiornamento del feed di Twitter

C’è una tendenza, applicata da diversi utenti dei social network, che si sta facendo sempre più strada e che sta diventando sempre più caratteristica delle nostre esistenze. Si tratta della smania compulsiva di aggiornare il feed dei social network che utilizziamo quotidianamente. È una prassi che, quando si incontra con un problema dell’applicazione dello stesso social network di riferimento, può causare più di una mini crisi di nervi. Il mancato aggiornamento del feed impedisce di leggere le ultime notizie sul topic che stiamo cercando o, magari, di seguire una discussione molto accesa che si anima proprio attraverso il social network. Per questo il problema al caricamento del feed di Twitter del tardo pomeriggio di ieri ha fatto saltare i nervi a più di un utente. Un problema che è stato riconosciuto dalla stessa azienda, che ne ha dato pubblica comunicazione.

Twitter, nel 2021, è stato un social network mediamente utilizzato dagli utenti italiani: una stima basata su dati Audiweb/Nielsen considera che gli oltre 11,5 milioni di utenti unici in un mese che hanno utilizzato Twitter ha trascorso in media 68 minuti sulla piattaforma. Inevitabile, dunque, che diversi utenti italiani siano stati interessati dal problema del tardo pomeriggio di ieri: intorno alle 20, infatti, è stato lo stesso Twitter a fare la comunicazione a tutti coloro che riscontravano problemi di caricamento e aggiornamento del feed. L’app partiva, ma l’ultimo tweet che l’utente poteva vedere in alto era quello dell’ultima consultazione della piattaforma.

Twitter may not be loading for some of you –– we’re working on a fix to get you back to your timelines ASAP.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022