X sta testando un nuovo formato di annunci poco trasparente

Della decisione di X di far comparire gli articoli in maniera diversa (solo come immagine, senza il testo che prima vedevamo associato) vi abbiamo già parlato quando è stata presa. Il cambiamento di Twitter sotto l’ala del patron di Tesla prosegue e, tra le ultime novità che si succedono rapidamente, c’è quella della nuove modalità di visualizzazione degli annunci pubblicitari su X. Modalità che, surprise surprise, è in tutto e per tutto simile a quella di visualizzazione scelta per gli articoli. In che cosa si traduce tutto questo?

Annunci pubblicitari su X simili a post e articoli

Gli utenti che per primi stanno ricevendo la nuova visualizzazione sia degli articoli di giornale che degli annunci pubblicitari non tardano a far notare come si somiglino troppo tra loro, andando a creare non poca confusione e spingendoli su pagine dove non si sarebbero recati avendo precedentemente capito di che cosa si trattava.

Mashable è uscito con un approfondimento sulla tematica segnalando come il nuovo formato degli annunci nei “Per te” di X, che mano a mano viene distribuito agli utenti, sia molto meno trasparente. Innanzitutto, questi annunci non possono essere né segnalati né bloccati, non è possibile retwittare né mettere “Mi piace”. Oltre a questo, la natura stessa dell’annuncio non è chiara e non risulta possibile vedere chi sia l’inserzionista che c’è dietro.

Un esempio pratico per capire di che cosa stiamo parlando: «Questo sembra incredibile, ma succede a Dubai ogni giorno» oppure «Questi gadget incredibilmente cool che andranno a ruba quest’anno. Agisci ora!» e, in entrambi i casi, cliccando si viene rimandati a siti di parti terze pieni di annunci. In qualsiasi caso, viene segnalato, cliccando sia sulla foto profilo del finto account sia sull’immagine del post.

Per ora questa tipologia di inserzioni sembra essere comparsa solo sulla versione app del social, non ne sono state segnalate tracce sulla versione web. Staremo a vedere, considerato che è in fase di test, quale sarà la scelta dell’azienda.