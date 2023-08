Temu, non è tutto oro quello che ha prezzi stracciati

Come funziona Temu e perché ha prezzi così bassi rispetto a concorrenti come Amazon o Shein? Abbiamo analizzato l'e-commerce del momento portando alla luce le sue ombre

Temu è approdato negli Stati Uniti lo scorso settembre collezionando, a sette mesi dall’arrivo, 24 milioni di download. In Italia è arrivato lo scorso maggio e, in una manciata di mesi, si è già posizionato come concorrente valido di Shein e di Amazon. La ragione? Al di là dell’influencer marketing iper sfruttato, dei codici sconto e dei crediti accumulabili e spendibili, i prezzi sono estremamente vantaggiosi ed è su questo che l’applicazione si sta facendo una nomea.

Temu tra luci (digital) e ombre (analogiche)

Non dobbiamo scordarci però che, come spesso accade nello sviluppo repentino di realtà Big Tech, ci sono anche ombre: di una in particolare, quella che avrebbe individuato un legame tra i prodotti venduti in Usa e lo sfruttamento degli uiguri in Cina, l’ha individuata Bloomberg. Oltre a questo, l’app sta facendo emergere (insieme a Shein e nel contrasto – anche legale – con Shein) degli aspetti della Paese del dragone indicativi a livello geopolitico.

Spiegando come funziona e quali sono le differenze tra questa e tutte le applicazioni di e-commerce che abbiamo conosciuto finora – considerato anche che ha preso molti degli aspetti di altre realtà facendoli propri e creando un nuovo ecosistema -, è stato necessario sottolineare anche i problemi di sicurezza che sono stati contestati, negli scorsi mesi, all’app (in particolare, alcune versioni dell’app Pinduoduo – Temu ne fa parte – contenevano un codice dannoso capace di sfruttare vulnerabilità note di Android con conseguente accesso a notifiche e file degli utenti).