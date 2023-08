Temu: cos’è e come funziona l’e-commerce che ha invaso internet con i suoi ADV

Risulta quasi impossibile non essere incappati, almeno una volta, in una pubblicità di Temu da un paio di mesi a questa parte. Capiamo di che cosa si tratta

Potreste non sapere bene di che cosa si tratta ma, sicuramente, a questo punto vi è capitato di imbattervi in una pubblicità di Temu. Partendo da cos’è e come funziona, con questo articolo di apertura puntiamo ad analizzare la pervasività iniziale – considerato che è arrivato in Italia solo da maggio 2023 – di una piattaforma cinese che, in poco tempo, è riuscita a farsi principale concorrente (e questo è un meccanismo inedito) dell’altra famosissima cinese Shein.

In Italia, tra l’altro, ci sono ancora molte persone che si chiedono se e quanto possa essere affidabile questa realtà e – digitando le parole chiave su Google – ci sono già molti video e recensioni di creator e influencer che spingono Gente si chiede se è affidabile, diverse persone hanno già fatto video sul tema confermandone effettivamente l’affidabilità dei meccanismi. Per capire il successo di Temu ci basta guardare ai dati negli Stati Uniti: nei primi sette mesi, l’app di Temu è stata scaricata da 24 milioni di utenti.

Cos’è l’app cinese che fa concorrenza a Shein, Amazon, AliExpress

La realtà di Temu è di proprietà di PDD Holdings, società dietro il sito di acquisti online Pinduoduo (colosso cinese dell’ecommerce fondato nel 2015 che conta 750 milioni di utenti al giorno). Per capire cos’è Temu lasciamola, innanzitutto, definire da se stessa. Sul sito, andando a ricercare la storia, emerge questo sotto il motto «Fare squadra per abbattere i prezzi»: «Temu (Timu) mette in contatto milioni di venditori, produttori, marchi e partner di logistica ti tutto il mondo per permetterti di vivere la vita migliore possibile. Temu si impegna a offrirti i prodotti di qualità più convenienti per darti la possibilità di realizzare i tuoi sogni in un ambiente inclusivo. Su Temu puoi usufruire di prezzi all’ingrosso in qualsiasi momento, ovunque e in qualsiasi quantità dai migliori fornitori e marchi del mondo! Temu è stata fondata a Boston, nel Massachusetts».

Temu racconta i suoi punti forti a partire dall’obiettivo di creare un ecosistema che, dai fornitori ai rivenditori, comprenda tutto il ciclo di vita del prodotto fino ad arrivare alla distribuzione ai clienti a un prezzo quanto più possibile conveniente, in tutto il mondo e con spedizione gratuita in tutti i casi (o quasi). Come guadagna? Basandosi sull’acquisto all’ingrosso di grandi quantità di prodotto. La piattaforma afferma di rifornirsi presso produttori di fama mondiale potendo offrire prezzi vantaggiosi all’acquirente finale proprio per via degli acquisti su vasta scala. Per quanto riguarda la rete di distribuzione, si parla di un sistema consolidato negli ultimi dieci anni che comprende Poste Italiane, BDM, DPD, Luxembourg Post, GLS, UPS, Mondial Relay.

Come funziona Temu, che si basa su buoni regalo

Capiamo, innanzitutto, come funziona Temu a livello pratico. Si tratta di un’applicazione e di un sito dove acquistare prodotti di ogni genere (per questo fa concorrenza a diverse realtà cinesi e del resto del mondo, Amazon compreso) a prezzi bassissimi. In Italia sono diverse le persone che l’hanno provato, con massicce campagne adv che comprendono l’influencer marketing – per superare la diffidenza iniziale delle persone – in corso già da quando è stata lanciata.

Ci sono i codici per avere prodotti gratis scambiati in internet, c’è la grafica che ricorda quella del più noto AliExpress, c’è la sezione che permette di scrollare video esattamente come facciamo su TikTok accumulando così credito (anche tramite mini giochi) per comprare, un po’ come si fa – compiendo altre azioni – su Shein. Stiamo parlando, insomma, di una piattaforma che sembra aver preso il buono di tante altre realtà (legate non solo all’e-commerce ma anche al meccanismi algoritmici che incollano le persone allo schermo) per tradurlo in Temu.

Esiste anche un thread su Reddit per gli utenti italiani in cui vengono resi noti i codici da inserire nella barra di ricerca per sbloccare codici sconto tramutabili in denaro da spendere su Temu o addirittura in oggetti gratuiti. I prodotti disponibili sono infiniti, registrarsi è facile e utilizzarlo ancor di più. Rispetto ad altri, Temu offre una possibilità molto apprezzata: su una determinata selezione di prodotti è possibile aggiungere altri acquisti a una spedizione di prodotti già precedentemente comprati (ci sono, ovviamente, limiti temporali).

Il bombardamento di ADV Temu su internet

Chiunque, usando qualunque piattaforma, si sarà imbattuto almeno una volta nella pubblicità di prodotti venduti su Temu. Basta cercare il nome anche una volta sola – come abbiamo fatto per raccogliere materiale su Instagram, per esempio – per trovarsi di fronte a una grande mole di pubblicità che invogliano a scaricare l’app e a comprare questo o quel prodotto a prezzi stracciati e difficilmente trovabili da altre parti (sotto qualche esempio andando, mentre scriviamo l’articolo, nella homepage di Temu Italia).

Sono ossessionato da questa pubblicità di Temu, non so se sia la recitazione, la corsa della ragazza o le cuffie……anti…….rumore pic.twitter.com/kGHpYnlWJG — Scomodino (@Scomodino) August 20, 2023

Tra pubblicità e richiesta di confronto con altri utenti che l’hanno già provato, da diversi mesi Temu è sulla bocca di molti e – come si evince dai social – sono tante le persone che hanno iniziato a comprare riportando di esperienze che, per la maggior parte, sembrano positive.

Ragazzi chi ha comprato su Temu? Le cose che arrivano come sono? Ditemi vostre esperienze — Benny (@bennyxx9) August 21, 2023

Arrivati oggi da temu 🥺❤️ pic.twitter.com/5B0NPjTuxk — Chiara | 🖤💙 in my eruri era (@chiarsbowiex) August 18, 2023