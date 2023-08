La massiccia campagna su Temu basata sull’influencer marketing

Come abbiamo visto ultimamente, con casi sempre più eclatanti poiché legati a veicolare messaggi che fanno a pugni con la realtà aziendale alla quale si riferiscono, l’influencer marketing è una chiave del successo delle aziende digitali (e non solo) nel mondo. La questione è sotto gli occhi di tutti: da un lato, influencer che postano non comprendendo fino in fondo il messaggio che stanno condividendo con chi li segue, accecati dall’interesse che grandi brand dimostrano per loro (il caso di Shein e quello di Shell e BP); dall’altro brand che hanno capito su cosa fare leva – dall’inclusione alla lotta contro la crisi climatica – per diffondere in maniera sempre più capillare (e virale, quando parliamo del marketing sui social) i loro prodotti e servizi. L’influencer marketing di Temu, in generale e da quando è approdato in Italia, si dimostra essere aggressivo e basato (anche) sugli influencer con un vero e proprio programma dedicato a loro.

Il peso dell’influencer marketing di Temu: la campagna dedicata

E non solo, se lo si chiede a Shein che – negli Usa – ha fatto causa a Temu accusando la piattaforma connazionale di aver ingaggiato content creator influenti per screditare il marchio emergente sui social network e in particolare su TikTok. Al di là di questo, esiste un vero e proprio Temu Influencer Program in cui la piattaforma spiega come diventare influencer in quella specifica realtà. Ben oltre 10 mila caratteri che invita gli influencer a prendersi una fetta del guadagno: «Negli ultimi tempi- si legge sulla pagina -, Temu ha anche lanciato un programma di influencer che consente agli influencer dei social media e ai creatori di contenuti di guadagnare commissioni promuovendo i prodotti Temu. Diventare un influencer Temu può essere molto redditizio, ma richiede un certo impegno e una pianificazione strategica».

La guida completa su come diventare influencer di Temu comprende i vantaggi per accattivarsi l’attenzione (dai prodotti gratis al guadagno dando la propria opinione), parlando di questa opportunità come un buon modo per diventare influencer dato a coloro che partono da zero. La promessa agli influencer e content creator – e a coloro che vogliono diventarlo – riguarda guadagni di migliaia di dollari al mese con prodotti forniti per recensire che rimangono a chi li riceve più altri prodotti gratis e codici sconto di ogni tipo. L’El Dorado, detta in parola povere, di tutti coloro che puntano a guadagni facili tramite i social ambendo a possedere molti oggetti regalati e a guadagnarci pure. Con buona pace dei discorsi etici, ambientalisti e contro quel capitalismo digitale che spinge sempre più sul consumismo a tutti i livelli.

Gli influencer di Temu

Agli influencer è stato affidato – nella fase iniziale – il compito di infondere fiducia nelle persone che, in un primo momento, si sono chieste cosa fosse Temu e se fosse affidabile.

Spiegando cos’è Temu, cosa si fa con Temu, perché Temu conviene i social – TikTok soprattutto – si stanno riempiendo di content creator e influencer che diffondono “il verbo” contribuendo, ancora una volta, a mandare virale l’app/fenomeno/trend del momento senza farsi domande.