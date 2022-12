Quali sono i televisori interessati dallo switch-off di dicembre 2022?

Quelli che non supportano l'alta definizione. Ma come si fa per verificare quali televisori supportano l'HD e quali no?

Il sito Web Nuova TV digitale spiega che «dal prossimo 21 dicembre i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali verranno trasmessi esclusivamente con la nuova codifica MPEG-4 e potranno essere visibili soltanto da TV o decoder in grado di supportare l’HD». Questo significa che i televisori o i decoder che non supportano l’alta definizione (HD) dovranno essere sostituiti con un dispositivo di nuova generazione.

Quali televisori supportano l’HD? Come fare per saperlo?

Sullo stesso sito Web, nella sezione Come fare per, ci sono anche le indicazioni per verificare che la propria televisione o decoder sia compatibile con l’alta definizione. «È sufficiente accertarsi che i canali delle principali emittenti televisive nazionali vengano visualizzati nei primi 100 numeri digitabili dal telecomando» spiega Nuova TV digitale. Se questi canali vengono già ricevuti in alta definizione nei primi 100 numeri del telecomando, per esempio Rai 1 HD al numero 1, non è necessario fare nulla perché «dal 21 dicembre anche la trasmissione di tutti gli altri canali avverrà automaticamente con la nuova codifica MPEG-4 e i canali saranno visibili in alta qualità». Le persone che invece ricevono i canali nazionali dalla numerazione 500 in poi e in definizione standard (SD), per esempio Rai 1 SD al numero 501, per continuare a vedere la programmazione televisiva dovranno sostituire la propria televisione o il proprio decoder con uno in grado di supportare l’alta definizione. In ogni caso, prima di effettuare questa verifica è sempre necessario effettuare la risintonizzazione dei canali. Nuova TV digitale, nell’ambito della campagna di comunicazione organizzata per lo switch off di dicembre, ha realizzato anche un video in cui si spiega come effettuare questa verifica.

Gli switch-off di marzo e dicembre 2022 sono dei passaggi intermedi verso la nuova piattaforma del digitale terrestre di ultima generazione che sarà operativa da gennaio 2023. «Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre» d «il passaggio al nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione» spiega Nuova TV digitale. In questo caso, se un televisore è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 sarà sicuramente compatibile con il nuovo digitale terrestre poiché da quella data gli esercenti sono obbligati a vendere televisori che supportino il nuovo standard. Sulla sezione Come fare per del sito Web Nuova TV digitale ci sono anche le indicazioni per verificare se il proprio dispositivo è compatibile con il DVB-T2.