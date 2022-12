Chi verrà toccato dallo switch-off tv del 20 dicembre 2022?

Il 20 dicembre 2022 non sarà una data qualsiasi. Anche se molte persone, probabilmente, non se ne accorgeranno, in quel preciso momento – in base a quanto previsto da un decreto ministeriale firmato ormai nel 2018 – si spegneranno diversi canali sul nostro televisore. È il famoso switch-off del 20 dicembre 2022: una tappa che non colpirà su vastissima scala (sono davvero pochi i dispositivi che saranno inutilizzabili dopo questa operazione di spegnimento), ma che sarà fondamentale rispetto a quello che succederà, invece, nel 2023. A quell’altezza cronologica, l’impatto per i canali delle nostre televisioni – sia da utenti, sia per quanto riguarda le produzioni televisive – sarà decisamente più importante.

Switch-off del 20 dicembre 2022: cosa succederà tecnicamente ai nostri televisori

Attualmente, i nostri televisori hanno a disposizione una serie di canali che sono codificati secondo lo standard Mpeg2. Si tratta di uno standard piuttosto datato rispetto alle tecnologie di trasmissione che sono più diffuse attualmente. Non è un caso, ad esempio, che in Mpeg2 siano trasmessi soltanto dei canali “doppioni”: quello che noi vediamo dall’1 al 9 e dopo il 20, sostanzialmente, viene ripetuto anche dal canale 501 in poi. Una sorta di back-up (nel caso in cui i canali in alta risoluzione non dovessero vedersi) che, attualmente, risulta essere inutile.

Lo switch-off del 20 dicembre 2022, in realtà, non è altro che un passaggio fondamentale rispetto al nuovo digitale terrestre, il DVB-T2, che sarà operativo – sempre in base al decreto ministeriale di riferimento – a partire dal 2023 (dopo un primo rinvio che è stato deciso nel 2021). Quello che succederà, di fatto, dal 21 dicembre in poi sarà quello di avere a disposizione delle trasmissioni televisive e dei canali televisivi soltanto nelle numerazioni base (come dicevamo in apertura, dal canale 1 al 9 e dopo il 20, con l’eliminazione di tutti i canali successivi al 501).

Non è detto, però, che tutti i televisori siano predisposti a questo tipo di innovazione. Per questo motivo, in quest’altro articolo, proveremo ad approfondire quelli che sono i dispositivi che potranno essere considerati obsoleti a partire da questi ultimi giorni dell’anno o che, in alternativa, avranno bisogno di un particolare decoder per continuare le loro trasmissioni.