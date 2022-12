La campagna di comunicazione di Nuova TV digitale per lo switch-off di dicembre 2022

Domani, 20 dicembre 2022, avverrà la completa dismissione della codifica MPEG-2 da parte delle emittenti televisive. Come si legge sul sito Web Nuova TV digitale,creato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy,«si tratta di un percorso previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2021 e iniziato già lo scorso 8 marzo» quando è stata attivata in tutta Italia la codifica MPEG-4 per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali mentre restava attiva anche la visualizzazione dei programmi con la precedente codifica. Tutti i canali che da quella data sono trasmessi con la nuova codifica MPEG-4 possono essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder che supportano l’alta definizione (HD). «Con lo switch-off del 20 dicembre, invece, si compie definitivamente il passaggio allo standard MPEG-4 e, dal 21 dicembre 2022, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione» si legge sul sito Web.

Come faccio a saperlo? La campagna di comunicazione di Nuova TV digitale

La campagna di comunicazione per informare i cittadini riguardo a quello che avverrà il 20 dicembre è iniziata il 4 dicembre scorso. La campagna comprende un nuovo messaggio pubblicitario e un video informativo che è possibile vedere sul il sito Web e che è stato pubblicato anche sui canali social ufficiali di Nuova TV digitale.

Sul sito Web Nuova Tv digitale c’è inoltre la sezione FAQ che raccoglie e risponde alle domande sul passaggio all’HD o su come effettuare la risintonizzazione dei canali. Nella sezione Cosa fare per ci sono le indicazioni per «verificare se il tuo apparato supporta l’HD» proprio in vista dello switch off del 20 dicembre. In questa sezione del sito Web si legge che gli spettatori che ricevono i canali nazionali «solo dalla numerazione 500 in poi e in definizione standard» dovranno sostituire la propria televisione o il proprio decoder con uno di nuova generazione capace di ricevere i segnali in alta definizione.