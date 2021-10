Sta per arrivare la funzione “rewind” nelle dirette su Twitch

Tre novità che sono in fase di test, in attesa delle reazioni degli streamer e degli utenti. Così è stato annunciato l’inizio della sperimentazione del tasto Rewind su Twitch e di altre novità che saranno inserite – qualora vi saranno feedback positivi – in uno dei prossimi aggiornamenti della piattaforma. Si tratta di una nuova modalità che rappresenta una netta differenza rispetto al passato. Fino a ora, infatti, non era possibile scorrere lungo la timeline di una trasmissione in diretta (ma solo in una fase secondaria, quando l’intero girato veniva pubblicato a mo’ di podcast). Ma questa non sarà l’unica novità.

«Nel corso del prossimo mese, alcuni spettatori potrebbero vedere fino a 3 nuovi pulsanti nelle pagine dei canali live: Riavvolgi lo streaming, Ricordamelo e Guarda trailer – si legge sul profilo Twitter ufficiale di Twitch -. Questo esperimento informerà solo le funzionalità future e i pulsanti verranno rimossi una volta completato».

E si chiede agli utenti di dare anche un parere o suggerimenti su questa novità, ma anche su altre. Feedback che potrebbero essere decisivi in vista del futuro aggiornamento in cui sarà inserito il tasto rewind Twitch. Ma come funzionerà? Premendo sul pulsante si potrà tornare indietro nella diretta, con balzi temporali da due minuti.

Tasto Rewind Twitch, al via la fase di test

Questa e altre novità. Perché nella rivoluzione dei pulsanti nel player della piattaforma si inseriscono anche altri due tasti che saranno sperimentati nei prossimi mesi: Remind me e Watch Trailer. Il primo avrà una mera funzione di promemoria di visione; il secondo, invece, rimanderà direttamente al trailer di un profilo Twitch (sempre che lo streamer ne abbia uno).